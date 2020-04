Cotto e Mangiato, ricetta 14 Aprile: involtini di pollo ai tre ripieni

Cosa ci avrà destinato oggi la simpatica Tessa? A Cotto e Mangiato non si smette mai di imparare. Ecco la ricetta di oggi: involtini di pollo ai tre ripieni

La ricetta degli involtini di pollo ai tre ripieni

Per quel che concerne gli ingredienti, abbiamo bisogno di:

Pomodori secchi

Senape

Formaggi

Paté olive

Bree

Farina

Pollo

Preparazione

La ricetta di oggi è molto gustosa e combina tutto quello che in famiglia si può amare. Prendere le fette di pollo o di tacchino e batterle. In un involtino andremo a mettere dei pomodori secchi sott’olio sminuzzati con dei pezzetti di bree. Nel secondo involtino metteremo una spennellata di senape con un qualunque tipo di formaggio a pasta filante. Nel terzo involtino spalmare paté di olive e adagiare altro bree sopra.

Fare attenzione a chiuderli bene, in modo tale che non si aprano. Dunque infarinare il tutto e metterlo in padella con olio e spicchio d’aglio. Far dorare ambedue i lati, e servire su un letto di carote e rucola.

