È morto Franco Lauro: il giornalista Rai aveva 58 anni – VIDEO

Oggi 14 aprile 2020 è morto Franco Lauro, noto giornalista Rai, telecronista sportivo italiano e conduttore televisivo. Lauro aveva 58 anni, era nato a Roma il 25 ottobre 1961.

Il noto e stimato giornalista ero noto per la sua passione per il basket e per il calcio. Stando a quanto si apprende è morto a causa di un infarto mentre era nella sua casa Roma. A trovare il corpo senza vita sono state le forze dell’ordine, i sanitari del 118 accorsi sul posto non hanno potuto fare altro che costatare il suo decesso.

In molti gli stanno dedicando affettuosi post di addio sui social, tra questi si legge anche quello di Paola Ferrari. Su Twitter ha scritto: “Ho appena avuto una notizia tremenda. Un amico con cui abbiamo diviso così tante avventure. Non posso crederci.”

