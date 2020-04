Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 aprile 2020: i Bilancia soffrono nei rapporti con gli altri, lo Scorpione è irritabile

Martedì 14 aprile 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Luna dissonante oggi, ma domani si migliora. Avverti dei sentimenti di tensione e di rabbia che devi cercare di tenere sotto controllo. Sei governato da Marte e le privazioni che stiamo vivendo aggiungono carne al fuoco a una tensione che avvertivi già di tuo all’inizio dell’anno. Ti chiedo di agire con prudenza nei rapporti con gli altri: potresti dire delle cose che non pensi. Buone le giornate del 15, 16 e 21 aprile, che grazie a una Luna attiva ti porteranno una maggiore voglia di fare;

Toro. Vuoi avere sempre delle conferme. I segni di terra sono così: cercano di calmare le proprie ansie cercando conferme nella realtà. Purtroppo, non tutto va come vorresti. Ci sono discussioni che non persone che tu pensi che non ti capiscano. Ma tu sei proprio sicuro che sia così? O forse dovresti ammettere di essere tu il testardo che non accetta mediazioni? Cerca di fare attenzione con Acquario e Scorpione;

Gemelli. Prova a puntare sull’amore, e questo significa non solo amore di coppia ma anche amore verso gli amici. Tu vedi la solitudine come fonte di ansia. Venere ti è favorevole e aiuta gli amori nati da poco. Devi provare ad arrivare a un accordo personale sul lavoro;

Cancro. Turbamenti in atto. La buona notizia è che- anche se solo per qualche settimana- Saturno non ti tormenterà più con la sua opposizione. Questa situazione astrale ti fa perdere i freni inibitori. Molto spesso quando dici le cose hai ragione: il problema è il modo in cui le dici, perché ami le battute ed essere ironico, e non di rado chi ti sta vicino si sente offeso dalle tue uscite. Sei una persona molto dolce, ma questo tuo modo di fare rischia di farti passare per spigoloso. Se pensi di non essere al centro dell’attenzione in amore reagisci male.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Stai avvertendo in modo pesante questo periodo di quarantena. Tu accetti di fare tutte quelle cose che nutrono la tua interiorità, ma a un certo punto senti il bisogno di emergere. Il Sole ti governa e ti dona la sua luce. I contatti sui social possono farsi interessanti, solo che tu sei quel tipo di persona che necessita del contatto diretto. Venere ti protegge fino alla fine di giugno;

Vergine. Sei riflessivo e l’esperienza che stiamo vivendo ti dà il modo di guardarti ancora di più dentro. Tu sei il segno dell’autocritica e della ricerca. Sei preoccupato ma non demoralizzato: hai delle risorse da sfruttare. Man mano che andremo avanti torneranno gli aspetti positivi di questo 2020 che ti vede forte;

Bilancia. Mercurio è opposto e porta irritazione sul lavoro. Qualcosa non va? Forse ci sono delle persone che non sono state gentili con te, e questo ti infastidisce perché tu ci tieni alla forma. Tu dai positività ma non la ricevi. Fai attenzione, dunque, ai rapporti con gli altri fino alla fine di aprile;

Scorpione. Giornata di oggi divisa in due, per te. Si parte bene, mentre la seconda parte di martedì abbasserà i toni. Marte è dissonante . Questo cosa significa? Che per ora è più facile ferirti e farti arrabbiare. Probabilmente, sul lavoro, ci sono delle persone che ti hanno chiesto tanto ma che non ti hanno dato nulla in cambio. Chi deve cambiare gruppo ruolo riceverà buone notizie nei prossimi due mesi.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Cerca di portare avanti dei progetti e di stimolare la tua creatività. Anche se siam fermi, tu puoi viaggiare con la mente imbastendo progetti da far partire magari la prossima estate. In amore c’è sempre pressione. Se non sei convinto di una storia, o se hai vissuto delle tensioni in più col partner, devi stare attento;

Capricorno. Mercurio è dissonante. Devi stare attento alle spese, ma comunque ce la farai. Sei uno dei segni più forti del momento. Belle novità da sfruttare: non ti manca la voglia di costruire e ci sarà un piccolo premio;

Acquario. Devi fare pace con te stesso. Cosa vuoi dalla tua vita? Devi capirlo e smetterla di dedicarti a progetti non adeguati a te, che non ti portano da nessuna parte. Non dire sì solo per quieto vivere: se non ti piacciono delle situazioni adesso è giunto il momento di dire no;

Pesci. Sei in difficoltà in amore. Forse hai a che fare con una persona che ti nasconde della cose. Sono problematiche quelle storie che sono nate da poco con una persona che vuole tutto e nulla. Rifletti troppo prima di parlare e questo non fa bene ai legami, in generale.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!