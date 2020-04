Stasera in TV | Cosa c’è oggi, martedì 14 aprile 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di martedì 14 aprile 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, martedì 14 aprile 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone lo show musicale “Il Volo – Un’avventura straordinaria”. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda la finale di “Pechino Express-Le stagioni dell’Oriente”. In seconda serata, una nuova puntata di “Patriae”.

Su Rai 3 torna il consueto appuntamento con “#cartabianca”, seguito dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata di “Fuori dal coro”. Subito dopo, il film “Once”.

Su Canale 5 va in onda il film “Animali fantastici e dove trovarli”: New York, 1926. Il magizoologo Newt Scamander sbarca in città, insieme a numerose creature fantastiche, racchiuse in una magica valigia. La loro fortuita liberazione, da parte del babbano Jakob Kowalski, porterà numerosi guai in una New York già in subbuglio: una forza misteriosa porta caos. In seconda serata, la rubrica, dedicata al mondo della moda, “X Style”.

Su Italia 1 va in onda il film “Il Ciclone”: una compagnia di ballerine spagnole di flamenco, rimaste a piedi, trova ospitalità presso la famiglia Quarini, in uno splendido casolare della campagna toscana. La quotidianità della vita di provincia , mossa dal suo scorrere lento, viene sconvolta dalla vivacità di queste ragazze solari e dalla mentalità molto aperta. Subito dopo, il film “Fuga di cervelli”.

Su La7 va in onda il programma, dedicato all’approfondimento politico, “DiMartedì”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 va in onda il film “Ben Hur”: il film ricalca le vicende della storia originale, l’epica vicenda di Giuda Ben-Hur, un giovane dalle nobili origini che è ingiustamente accusato di tradimento dal proprio fratello adottivo Messala, ufficiale dell’esercito Romano. Privato del titolo, separato dalla famiglia e dalla donna che ama, Giuda è ridotto in schiavitù. Dopo anni passati per mare, Giuda fa ritorno alla propria terra d’origine per cercare vendetta, ma trovando, invece, la salvezza.

Maria Rita Gagliardi

