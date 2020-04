Tiziano Ferro: “Si possono fare concerti? Chiedo al Governo delle risposte” – VIDEO

A Che Tempo che Fa Tiziano Ferro ha chiesto al Governo delle risposte perché lui e i suoi colleghi non sanno se i concerti si potranno fare a causa del Coronavirus

Tiziano Ferro in collegamento da casa sua è stato ospite di Fabio Fazio domenica a Che Tempo che fa, dove ha cantato ‘Il conforto’.

Il conduttore gli ha chiesto del suo tour estivo, si farà? O verrà annullato a causa dell’emergenza Coronavirus? Il cantante non sa ancora nulla, a Fazio ha detto: “Attualmente i miei concerti sono ancora in piedi, perché oltre il 3 maggio non ci sono state restrizioni.”

Ferro ha aggiunto: “Noi abbiamo bisogno di sapere se si possono fare concerti, abbiamo bisogno di risposte, ad oggi tecnicamente non sappiamo nulla, e lo dico per i fan che chiedono a me, ma non solo a me, a Vasco, a Cremonini, cosa sarà dei loro biglietti. Lo dobbiamo anche a chi lavora ai concerti.”

Tiziano Ferro ha chiesto al Governo di dare delle risposte a lui e a tutti i suoi colleghi in merito a cosa ne sarà dei loro concerti. Ha infatti concluso dicendo: “Chiedo al governo delle risposte, ne abbiamo bisogno anche noi. Anche noi adesso ci meritiamo un minimo di attenzione e di riconoscimento, come tutti gli ambienti lavorativi.”

Dopo il suo sfogo il web si è diviso in due, c’è chi lo ha criticato per aver chiesto risposte su un argomento che ad oggi non rappresenta una priorità. Altri lo hanno invece difeso e sostenuto per ciò che ha detto.

Sara Fonte

