Uomini e Donne torna in onda il 20 aprile e cambia format: ecco le novità – VIDEO

Uomini e Donne sta per tornare in onda con un format nuovo a causa dell’emergenza Coronavirus, ecco cosa ha spiegato Maria De Filippi

Uomini e Donne torna in onda su Canale 5 da lunedì 20 aprile, con una versione totalmente nuova e diversa pensata in questo periodo di quarantena per il Coronavirus che vedrà come protagoniste Giovanna Abate e Gemma Galgani.

Le due non potranno conoscere corteggiatori e cavalieri negli studi della trasmissione come accade solitamente, ma si conosceranno attraverso la scrittura.

A rivelare la novità è stata Maria De Filippi tramite un post pubblicato sull’account ufficiale della trasmissione. La conduttrice spiega i rischi che questo tipo di conoscenza potrebbe causare. A detta sua c’è la possibilità che le aspettative di Giovanna e Gemma non corrispondano alla realtà. O che, il cavalieri e corteggiatore che ha suscitato in loro interesse le abbia prese in giro.

La De Filippi alle due ha poi detto che potrebbe anche succedere che le aspettative siano diverse dalla realtà ma che la scrittura diventi la sostanza. Cosa succederà nella nuova versione di Uomini e Donne? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Sara Fonte

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!