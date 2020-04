Alessia Marcuzzi fa arrabbiare i fan a Pasqua, Selvaggia Lucarelli non infierisce – VIDEO

Alessia Marcuzzi ha fatto arrabbiare i suoi tantissimi fan nel giorno di Pasqua, Selvaggia Lucarelli ha preferito non attaccarla

Alessia Marcuzzi ha fatto arrabbiare non poco i suoi tantissimi fan. Il motivo? Nel giorno di Pasqua non ha rispettato le norme restrittive imposte durante l’emergenza Coronavirus.

La conduttrice domenica ha postato la foto della sua tavola apparecchiata con sette posti, loro però a casa sono in quattro! In molti l’hanno attaccata e criticata, lei si è giustificata dicendo che a casa sua c’erano solo i genitori che vivono nel palazzo di fronte casa sua e un’altra persona che lavora e vive a casa sua.

In molti le hanno fatto notare di aver infranto le regole, la Marcuzzi ha replicato ancora dicendo: “I miei genitori sono usciti a piedi, saranno venti passi da casa loro, per venire da noi”.

I fan hanno continuato a criticare il suo comportamento, dicendole che anche se i suoi genitori abitano vivono a lei non potevo uscire per recarsi a casa sua e pranzare insieme.

In molti hanno chiesto a Selvaggia Lucarelli di dire la sua sul caso Marcuzzi. Questo è ciò che ha detto la giornalista: “Alessia ha raccontato da sola nel suo profilo da milioni di follower quello che ha fatto. Non devo raccontare nulla. Non approvo, perché lei è un modello per tante persone, ma mi pare che abbia già fatto i conti con la disapprovazione generale e spero ne faccia tesoro”.

Sara Fonte

