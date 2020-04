Conducente di autobus compie atti di autoerotismo in servizio: un passeggero lo filma. Licenziato

Un conducente di autobus che lavorava per la svizzera VBL è stato licenziato perché sorpreso dai passeggeri mentre, al volante del mezzo, compiva atti di autoerotismo

Il conducente di un autobus che lavorava per la società svizzera VBL (Verkehrsbetiebe Luzern) è stato licenziato per un comportamento inappropriato e imbarazzante tenuto sul posto di lavoro. L’uomo era alla guida dell’autobus da lui condotto quando i passeggeri presenti si sono accorti che una delle sue mani stava frugando nella patta dei pantaloni. L’autista si stava dando piacere sessuale. Uno dei passeggeri lo ha filmato e ha denunciato tutto ai vertici dell’azienda, che hanno immediatamente preso provvedimenti. I fatti ci vengono raccontati dal Daily Star.

Autista di autobus licenziato per autoerotismo, passeggera gira video e lo denuncia

Strana e spiacevole disavventura per alcuni cittadini svizzeri di Lucerna. Le persone in questione, ognuna con le proprie necessità e incombenze da sbrigare, avevano deciso di prendere un autobus quando è successo qualcosa di difficilmente immaginabile. L’uomo che guidava il loro autobus è stato sorpreso a masturbarsi durante l’orario di lavoro e proprio dai suoi passeggeri.

Una donna ha anche girato un video per inchiodare il conducente alle sue responsabilità e ha poi sporto denuncia, inviando il video all’azienda per cui l’uomo prestava servizio, la VBL. Il video in questione è stato girato facendo riferimento all’immagine del conducente riflessa sullo specchietto. E anche se si tratta di un riflesso, le immagini non lasciano spazio a equivoci.

Forse l’uomo pensava di poterlo fare perché nessuno l’avrebbe visto. Così non è stato e questo momento di piacere fisico gli è costato il licenziamento.

Autista di autobus licenziato per autoerotismo, anche la Polizia Stradale indaga

“Siamo consapevoli di questo incidente. Il video ci è stato inviato senza censura. Condanniamo fermamente questo incidente e ci scusiamo con tutti gli interessati“, ha fatto sapere la VBL. Il conducente è stato sollevato dal suo incarico lo stesso giorno della denuncia.

A questo licenziamento si aggiunge un’indagine condotta su questi fatti dalla Polizia Stradale svizzera, in quanto il conducente potrebbe aver infranto le leggi sul codice della strada. Inoltre, l’uomo potrebbe anche essere chiamato a rispondere del reato di molestie sessuali nei confronti dei suoi passeggeri.

Urs Wigger, portavoce della Polizia di Lucerna, ha dichiarato che “La legge afferma chiaramente che il conducente deve prestare attenzione alla strada e ad altri tipi di traffico durante la guida di un veicolo“.

Maria Mento

