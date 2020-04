Cotto e Mangiato, ricetta 15 Aprile: pane fatto in casa

Chi non ha mai voluto sapere il segreto del pane fatto in casa? A svelarlo oggi è Tessa Gelisio nella sua rubrica di cotto e Mangiato.

La ricetta del pane fatto in casa

Per la preparazione del pane ci occorrono:

250 ml di acqua

5 grammi di sale

5 grammi di lievito

100 grammi di farina di grano

400 grammi di farina 0

3 cucchiai di olio

Preparazione

Dividere l’acqua a metà e intiepidire una delle due. A questo punto sciogliere il sale nel contenitore di acqua tiepida, e il lievito in quello di acqua fredda. Nell’impastatrice aggiungere le due farine, poi le due acque e infine l’olio e azionare il meccanismo. Quando l’impasto sarà bello consistente ed omogeneo tirarlo fuori e creare un panetto da mettere a riposare un’ora. Dopo averlo fatto crescere dividerlo in tanti filoncini da adagiare in una teglia infarinata e far lievitare per altri 50 minuti.

A questo punto prendere una teglia, olearla mettere i panetti a testa in giù, oleare ancora di più e infornare. I primi 10 minuti a 220 gradi (forno non ventilayo), poi gli altri 20 minuti a 180 gradi. Gli ultimi tre minuti aprire di poco il forno per fare uscire tutta l’umidità.

