Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 aprile 2020: il Sagittario cerca nuovi orizzonti, il Capricorno programma l’estate

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. La Luna è positiva. La situazione che stiamo vivendo non ti porta grandi entusiasmi, ma sappiamo che tu sei governato da Marte che è anche il pianeta dell’efficienza. Ci sono giornate in cui, quindi, sei ottimista. Tra oggi e domani potrai risolvere piccoli problemi o vivere una piccola emozione. Non sottovalutare gli incontri;

Toro. Giornate importanti. Giove è favorevole. Cosa significa? Che i tuoi grandi progetti non sono andati in fumo ma sono solo stati rimandati. La Luna e Marte sono dissonanti e ti invitano a essere cauto, soprattutto per la vita pratica e per la forma fisica. L’agitazione che senti potrebbe portarti a prendertela con qualcuno;

Gemelli. Spero tu abbia voglia di innamorarti. In questo periodo così difficile finalmente guardiamo un po’ le persone che stanno attorno a noi e molti si innamorano affacciandosi alla finestra, sui social. Venere sarà attiva. Per chi ha già una bella storia può arrivare qualcosa di più fino alla fine di luglio. Tu sei sempre curioso, ma ora devi tenere quello che hai anziché cercare di fare qualcosa di nuovo;

Cancro. Riprendi quota grazie a Saturno non opposto, anche se rimane una certa confusione in famiglia. Non sei tranquillo già dal 2019 e ti sei trascinato dei dubbi che riguardano il lavoro. Sembra che tutto sia sempre molto difficile per te, ma non temere: l’estate porterà emozioni.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Luna e Marte sono opposti. Ti senti chiuso in gabbia e devi tenere a bada l’agitazione interiore che senti, così come deve fare il Sagittario, l’Ariete, l’Acquario. Oggi e domani devi liberarti di qualche il peso. Il momento è importane per chi sta cercando di ampliare la famiglia. Sono giorni in cui devi cercare di mantenere la calma;

Vergine. Devi costruire. Sei bravo nel mettere a posto le cose. Gli uomini del segno sono restii ai sentimentalismi, ma quando c’è bisogno di loro sanno come intervenire. L’amore vive delle difficoltà a livello di storie di coppia: attenzione alle storie non chiare;

Bilancia. Dopo 48 ore pesanti ne arrivano 48 di forza. Rimangono tensioni astrologiche ancora per due-tre settimane, a causa di questo Mercurio particolare. Da un mese e mezzo alcune situazioni non sono più chiare come prima, ma il periodo è buono e porta innovazioni grazie a Saturno;

Scorpione. Sei irritabile, tra oggi e domani, perché qualcuno non riconosce il tuo lavoro. Ci vuola calma e sangue freddo.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Sei alla ricerca di nuovi orizzonti e puoi sfruttare la tua fantasia per farlo. Anticipo che agosto sarà un mese importante. Questo periodo di restrizioni aiuta a capire e apprezzare meglio le cose a cui prima, magari, non si dava importanza. L’amore non è facilissimo e si vivono provocazioni;

Capricorno. Hai dei traguardi da raggiungere. Tu sei un segno che sta bene nella meditazione, quindi stai vivendo meglio di altri questa quarantena. Pensa a qualcosa di importante per l’estate;

Acquario. Luna e Marte nel segno, oggi, portano elettricità nei rapporti con gli altri. Dall’autunno del 2019 hai accumulato parecchio stress, per cui devi cercare di fare attenzione alla forma fisica. Devi realizzare il tuo desiderio di vivere la vita che vorresti, ma se non ci riesci non è colpa degli altri. Occhio alle finanze;

Pesci. L’amore, per te, è sempre un po’ agitato. Perché questo succede? Perché vi gettate anima e corpo nelle emozioni che provate e vi infatuate di persone che non sono facili da gestire. Dovete risolvere delle incomprensioni. Ci sono i single che cercano una storia e c’è chi invece una storia l’ha chiusa. Insomma, i sentimenti portano perplessità. Giove favorevole porterà a una svolta bel lavoro.

