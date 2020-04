Stasera in TV | Cosa c’è oggi, mercoledì 15 aprile 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di mercoledì 15 aprile 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, mercoledì 15 aprile 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replicam il programma di divulgazione, condotto da Alberto Angela, “Meraviglie-La Penisola dei tesori”. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda un nuovo episodio della serie tv “Maltese-Il romanzo del commissario”. In seconda serata, il film “Storie sospese”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto?”, seguita dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento sull’attualità di “Stasera Italia”. Subito dopo, lo spettacolo teatrale, con protagonista Valeria Marini, “La Presidente”.

Su Canale 5 va in onda, in replica, “Tu si Que Vales”. A seguire, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Il mondo perduto: Jurassic Park”: i dinosauri, rinchiusi nel Jurassic Park, erano fuggiti seminando il panico. Ora un gruppo di scienziati, capitanati dal dottor Malcolm, dal documentarista Owen, dalla paleontologa Harding e dalla specialista Car sta verificando che cosa possa essere successo. In seconda serata, “I Griffin”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Atlantide”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda una nuova puntata di “Antonino Chef Academy”.

Maria Rita Gagliardi

