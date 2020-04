Coronavirus, è morto lo scrittore Luis Sepúlveda: lottava contro il virus da febbraio

Il mondo della letteratura dice addio a Luis Sepúlveda. Lo scrittore cileno è stato stroncato dal Coronavirus

Luis Sepúlveda è morto. Lo scrittore cileno si è spento a 70 anni presso l’Ospedale di Oviedo (Asturie, Spagna): qui era stato ricoverato a fine febbraio. Aveva contratto il Coronavirus e subito le sue condizioni erano apparse molto serie. Si era ammalata- in forma meno grave- anche sua moglie, Carmen Yáñez. Era stata proprio la donna, lo scorso 11 marzo 2020, a smentire una notizia data dai media spagnoli secondo cui il marito versava già in uno stato di coma.

Addio a Luis Sepúlveda, lo scrittore testimone della dittatura di Augusto Pinochet in Cile

Non solo scrittore. Anche giornalista, regista, sceneggiatore, attivista. È stato tutto questo Luis Sepúlveda Calfucura, noto al grande pubblico semplicemente come Luis Sepúlveda. Con lui se ne va non solo un grande protagonista della letteratura del Novecento ma anche un pezzo di storia dell’America latina. L’artista pagò sulla propria pelle, e a caro prezzo, il fatto di aver abbracciato una visione politica contraria a quella della dittatura di Augusto Pinochet, salito al potere con un colpo di Stato militare compiuto nel 1973.

Nato a Ovalle il 4 ottobre del 1949, Luis Sepúlveda manifestò fin da giovanissimo la sua indole ribelle e la sua voglia di rendere manifeste le sue idee politiche. A quindici anni era già iscritto alla Gioventù comunista e a diciassette anni già lavorava come redattore. Dopo una brave esperienza in Russia (aveva vinto una borsa di studio presso l’Università Lomonosov di Mosca, dalla quale si fece espellere), fece ritorno in Cile per aderire al Partito Socialista (anche Gioventù Comunista lo aveva, nel frattempo, espulso) e per entrare nella guardia personale di Salvador Allende, Presidente cileno e padre della scrittrice Isabel.

Qui, alll’interno del palazzo presidenziale, fu sorpreso dal colpo di Stato di Pinochet. L’inizio della dittatura vide Sepúlveda incarcerato per sette mesi e torturato. La liberazione arrivò grazie all’intervento di Amnesty International, ma a questi fatti seguì un secondo arresto e una condanna all’ergastolo, poi comminata in otto anni di esilio. Dopo aver vagato per diversi Paesi, lo scrittore decise di trasferirsi in Asturia e di tornare, in qualche modo, alle origini: il nonno era un anarchico ed era arrivato in America del Sud dopo essere fuggito dall’Andalusia per evitare una condanna a morte che pendeva sul suo capo.

