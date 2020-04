Coronavirus, Sanremo 2021 non si farà? Parla Vacchino: “Potrebbe essere spostato” – VIDEO

Con l’emergenze Coronavirus il Festival di Sanremo 2021 potrebbe essere spostato o annullato, ecco cosa ha detto Walter Vacchino

A causa dell’emergenza Coronavirus anche Sanremo 2021 è a rischio? A lasciarlo intendere è stato Walter Vacchino, patron dell’Ariston.

Intervistato da Sanremo News Vacchino ha fatto sapere che serve una riflessione ampia. Ha poi spiegato: “Se la data di inizio febbraio non permette di fare un Festival con luci, lustrini e tutto il resto, allora può essere che si pensi di spostarlo in avanti di uno o due mesi. Ovviamente se tutto questo permette di essere più tranquilli per tutti i protagonisti, dagli artisti agli addetti ai lavori e se la programmazione Rai lo può prevedere

Il patron dell’Ariston ha poi aggiunto che l’ipotesi più ottimista è quella che la situazione permetta di godersi lo spettacolo. Ma se così non fosse? Riferendosi alla possibilità che la nuova edizione del Festival venga annullata, ha concluso dicendo:“È un‘ipotesi che non voglio nemmeno tenere in considerazione.”

Sara Fonte

