Cotto e Mangiato, ricetta 16 Aprile: risotto agli asparagi

Oggi primo piatto gustoso ma leggero per la rubrica Cotto e Mangiato. Tessa Gelisio ha infatti preparato un particolare risotto agli asparagi.

La ricetta

Sale e zucchero

1 tuorlo d’uovo

200 asparagi

180 grammi di riso

Brodo

Vino bianco

Procedimento

Per fare questo particolare risotto dobbiamo in primis mettere a marinare il tuorlo. Aprire l’uovo e mettere solo la parte rossa in una scodella di questa coprirlo con 2/3 di zucchero e 1/3 di sale. Lasciare così per otto ore in frigo.

Mel frattempo mettere a lessare gli asparagi. Quando saranno pronti tagliare le punte e fare i gambi a rondelle. Dunque mettere in padella con olio e aglio per fare trifolare. Quando saranno pronti mixare e ottenere una cremina. A questo punto siamo pronti a fare il riso. Metterlo a tostare in pentola, allungando di tanto in tanto con brodo. Dopo ciò sfumare con vino bianco e quasi a fine cottura aggiungere la crema di asparagi. Dopo aver impiattato mettere al centro il tuorlo d’uovo marinato.

