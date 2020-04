Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 aprile 2020: l’Acquario si rimette in gioco, i Pesci sono ancora perplessi in amore

Giovedì 16 aprile 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Oggi avvertirai la voglia di recuperare il tempo perduto. Sei pronto all’azione: qualcosa sta per cambiare, grazie a Saturno attivo, e poi ci sarà una svolta generale (per tutti) verso fine giugno. Nei momenti di difficoltà tu sei capace di ritrovare la tua forza. Occhio alle questioni pratiche perché ora puoi affrontare situazioni che prima non erano gestibili;

Toro. Cerca di ritrovare un po’ di tranquillità e di tenere sotto controllo le questioni che riguardano i soldi e la casa. Saturno è dissonante. Ti ritrovi a dover ritardare i tuoi progetti, per tutta un serie di motivi e di situazioni che stiamo vivendo, ma riuscirai a fronteggiare questa situazione di stallo;

Gemelli. L’amore potrebbe essere il vostro punto di riferimento perché Venere è importante e tra l’altro è in buono aspetto a Saturno. Cosa vi “dice” Venere? Si parla della ricostruzione di un amore. Se è vero che vi sentite forti, è anche vero che vi sentite un po’ stanchi. Ci sono dei rapporti che vanno ricostruiti, anche in famiglia;

Cancro. Ti serve un po’ di relax. Saturno, per ora, non è opposto ma hai bisogno di capire a che punto stai. Dall’anno scorso sei in lotta e hai la sensazione di non avere amici tra le persone che i circondano. Forse sono persone invidiose? Attenzione a una spesa imprevista. Tensione finanziaria fino alla fine del mese.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Tu hai bisogno di essere trattato con cura. Alcuni rapporti di lavoro e alcune situazioni cambieranno. Il tuo problema è lo stress, ma anche chi ha un lavoro certo potrebbe decidere di andar via. Ti servono conferme in amore: questa Venere intrigante ti aiuterà a ottenerle;

Vergine. Hai meno fiducia in amore. Vivi una distrazione data da questioni familiari, di lavoro, che ti porta lontano da una persona che ti piace. Dal punto di vista pratico il 2020 resta un anno importante. I pianeti ti aiutano a superare stati di grande tensione;

Bilancia. Sappiamo dall’inizio dell’anno che alcuni rapporti lavorativi sarebbero stati altalenanti. Mercurio e Sole sono opposti, e questo porta contrasti. La cosa buona è che il transito di Mercurio sarà veloce. Cosa significa? Che qualcosa di negativo che ti è accaduto in questi giorni potrebbe lasciare spazio a qualcosa di positivo. Il cielo è importante per chi vuole sposarsi o convivere;

Scorpione. Capita di vederti sparire e questo succede quando qualcuno ti offende. Ecco, ora dovete fare attenzione perché il periodo è denso di tensione e nei prossimi tre giorni potrebbe riemergere. Qual è il rischio? quello di farvi trascinare dalla rabbia e di dare addosso a qualcuno che vi vuole bene.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Sei indeciso in amore e ti servono conferme. Succede che spesso, in amore, tu tenda a sopravvalutare le persone, per poi capire- con il tempo- che forse un rapporto è stato esaltato troppo agli inizi;

Capricorno. Devi pensare a una rigenerazione totale della tua vita. Le stelle dicono che sei un segno forte e ti permettono di fare di più. Questo periodo particolare ti consente idi gettare delle basi per fare qualcosa di nuovo. È proprio vero: a volte si deve toccare il fondo prima di riuscire a risalire;

Acquario. Sei il segno della rivoluzione e della trasformazione, anche se negli ultimi tempi ne hai vissute poche rispetto a quelle che avresti voluto e sei un po’ arrabbiato. Non temere perché sta tornando la tua voglia di rimetterti in gioco (anche in amore);

Pesci. Perplessità in amore, per via di questioni personali che sono diverse per ciascuno. Cerca di fare attenzione alle relazioni ambigue. Sei pessimista ma nonostante questo riesci a vedere oltre. Vinci grazie alla tua sensibilità. In questo momento sei più razionale e questo ti aiuterà a fare scelte di tipo pratico.

Maria Mento

