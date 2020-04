Pamela Prati ha scritto un libro, ‘Come una carezza’ uscirà a maggio – VIDEO

Pamela Prati dopo lo scandalo ha scritto un libro, la showgirl fa sapere che ‘Come una carezza’ uscirà a maggio

Pamela Prati torna ad attirare l’attenzione del gossip, intervistata da Novella 2000 ha fatto sapere che tra poche settimane uscirà il suo libro.

Il titolo del libro della showgirl è ‘Come una carezza’ e uscirà il 7 maggio. La Prati ha fatto sapere che stava scrivendo il libro da anni, ma lo aveva messo da parte. Ha ricominciato a scriverlo dopo lo scandalo, per far sapere a tutti chi è Pamela.

La soubrette ha fatto sapere che nel suo libro c’è tutto: le sue vittorie, le sue sconfitte, la sua rinascita e molto altro ancora.

La Prati ha poi concluso dicendo: “Questo libro l’ho scritto per me e per tutte le persone che cadono e non riescono a rialzarsi”.

Sara Fonte

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!