Stasera in TV | Cosa c’è oggi, giovedì 16 aprile 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di giovedì 16 aprile 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, giovedì 16 aprile 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone la quarta puntata di “DOC-Nelle tue mani”: l’arrivo in reparto di Carolina, colpita da una patologia misteriosa, fa esplodere una serie di conflitti tra Andrea e Agnese che li dovranno superare insieme, per il bene della figlia. L’attenzione dei giovani specializzandi, invece, è richiamata da un’appariscente influencer e Alba non riesce a nascondere la sua gelosia nei confronti di Riccardo. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda il film “Captain America-Civil War”: Steve Rogers e gli Avengers sono costretti ad affrontare i danni collaterali causati dalla loro lotta per proteggere il mondo. Dopo che la città di Laos, in Nigeria, viene colpita dall’ennesimo incidente internazionale che vede coinvolti gli Avengers, le pressioni politiche chiedono a gran voce un sistema di responsabilità e un consiglio d’amministrazione che decida quando richiedere l’intervento del team. Questa nuova dinamica divide gli Avengers che, al tempo stesso, tentano di proteggere il mondo da un nuovo e malvagio avversario. In seconda serata, il film “Ender’s Game”.

Su Rai 3 va in onda il film “Sabato, Domenica e Lunedì”: il film racconta la storia di una famiglia, alle prese, nel giro di tre giorni, con una serie di situazioni che ne metteranno a rischio la serenità. Tutto inizia il sabato, quando Rosa è intenta a preparare il ragù per il giorno successivo, mentre Peppino, suo marito, continua a lamentarsi di lei e la figlia Giulianella litiga con il fidanzato. La domenica, nonostante sia tutto pronto per il pranzo e gli invitati stiano arrivando, le tensioni continuano. Ad alimentarle, anche il ragioniere Luigi Iannello che, nonostante la presenza della moglie Elena, si dimostra attento nei confronti di Rosa. Il suo comportamento scatenerà la gelosia di Peppino, che avrà anche delle ripercussioni il giorno seguente. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento sull’attualità di “Diritto e rovescio”, seguito dal film “Tatort-L’ultimo ostaggio”.

Su Canale 5 va in onda il film “Pirati dei Caraibi-Ai confini del mondo”: Will Turner ed Elizabeth Swann andranno ai confini del mondo, per salvare il pirata Jack Sparrow. A seguire, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Momentum”: a Cape Town, in Sudafrica, una rapina progettata in ogni minimo dettaglio non va come previsto. Ciò mette in pericolo la bella e affascinante Alex Faraday, che è testimone diretta anche dell’omicidio brutale di uno dei suoi compagni di furto, da parte di un sindacato internazionale del crimine, alla ricerca di una chiave. Mentre tenta di scappare dalla scena del crimine, Alex viene presa di mira da Mr. Washington, lo spietato capo dei nemici, ed e’ costretta a lottare per la propria salvezza. In seconda serata, il film “Never back down-Mai arrendersi”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Piazzapulita”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Food Network va in onda una nuova puntata di “Fuori Menù”.

Stasera in TV, la programmazione di giovedì 16 aprile 2020

Rai 1

21:20 DOC-Nelle tue mani

00:00 Porta a Porta

Rai 2

21:20 Captain America-Civil War (film)

23:30 Ender’s Game (film)

Rai 3

21:20 Sabato, Domenica e Lunedì (film)

23:30 Tg3

Rete 4

21:20 Diritto e rovescio

00:30 Tatort-L’ultimo ostaggio (film)

Canale 5

21:20 Pirati dei Caraibi-Ai confini del mondo (film)

00:30 Tg5

Italia 1

21:20 Momentum (film)

23:30 Never back down-Mai arrendersi (film)

La 7

21:20 Piazzapulita

00:30 Tg La7

Maria Rita Gagliardi

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!