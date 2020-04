Alessandra Amoroso e Fiorella Mannoia, appello al Governo per i lavoratori del mondo dello spettacolo – VIDEO

A La vita in diretta Alessandra Amoroso e Fiorella Mannoia hanno lanciato un appello al Governo, ecco cosa hanno detto le cantanti

Alessandra Amoroso e Fiorella Mannoia oggi a La vita in diretta hanno fatto un appello al Governo. Le due cantanti, come ha fatto pochi giorni fa Tiziano Ferro, hanno chiesto notizie su quando potranno tornare a lavorare.

A causa dell’emergenza Coronavirus i cantanti non sanno cosa ne sarà dei loro concerti. La Mannoia ci ha tenuto a precisare che questo appello non è per loro ma per tutte le persone che lavorano dietro le quinte e che non hanno nessuna garanzia al momento.

La Amoroso ha poi aggiunto: “Al di là dei concerti io ho un rapporto quotidiano con produttori, ballerini e musicisti che lavorano con me. Sento che non hanno prospettive future. Si parla tanto di fase 2 ma non c’è nessuna data”.

Matano a La vita in diretta ha intervistato poi Anna Laura Orrico, Sottosegretario di Stato del Ministero per i beni e le attività culturali. La donna, dopo l’appello delle cantanti, ha dichiarato: “Stiamo ragionando a delle tutele per i lavoratori dello spettacolo che non sono riusciti ad essere tutelati con il decreto Cura Italia”.

Sara Fonte

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!