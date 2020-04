Brian Dennehy è morto: lo sceriffo di Rambo aveva 81 anni – VIDEO

Addio a Brian Dennehy, il noto attore americano è morto all’età di 81 anni

Brian Dennehy è morto ieri a New Haven, nel Connecticut, il noto e stimato attore americano aveva 81 anni.

A rendere nota la trista notizie è stata Elisabeth, la figlia dell’attore. La donna ha fatto sapere che il padre è morto per cause naturali indipendenti dal Coronavirus.

Quella di Dennehy è stata una lunga e stimata carriera da coprotagonista, la maggior parte delle volte ricopriva il ruolo del ‘cattivo’.

In moltissimi lo ricordano soprattutto per il suo ruolo di sceriffo alla ricerca di Sylvester Stallone in ‘Rambo First Blood’ del 1982.

Tanti altri importanti ruoli lo hanno reso famoso, ha recitato infatti in ‘Silverado’, ‘Tutta colpa delle poste!’, ‘Due volte nella vita’, ‘F/X’ e il seguito ‘F/X2 – Replay di un omicidio’ e in molti altri ancora.

Sara Fonte

