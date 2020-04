Coronavirus, dagli States riprende a circolare l’ipotesi di un origine in laboratorio del virus

Quando sarebbe il caso di trovare una soluzione al problema, riprendono a circolare dietrologie legate all’origine del virus.

E così dagli Stati Uniti – dove la situazione è parecchio grave e nonostante ciò il presidente ad altro, come ad esempio ad attaccare l’opposizione (si veda il tweet di seguito) – riprende a rimbalzare l’ipotesi secondo cui il coronavirus sia nato più che in un mercato in un laboratorio di Wuhan e che si sia diffuso a causa di un incidente.

A riportare la news in Italia è stato ieri sera il sito di TgCom24.

Crazy Nancy Pelosi deleted this from her Twitter account. She wanted everyone to pack into Chinatown long after I closed the BORDER TO CHINA. Based on her statement, she is responsible for many deaths. She’s an incompetent, third-rate politician! pic.twitter.com/uWNI7DCG3o

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 16, 2020