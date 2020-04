Cotto e Mangiato, ricetta 17 Aprile: cornetti per la prima colazione

Ultima ricetta della settimana, che ricorda il profumo dei bar e delle colazioni all’aperto. Tessa Gelisio ha oggi preparato infatti i cornetti per la prima colazione.

La ricetta dei cornetti per la prima colazione

250 ricotta

100 grammi d’acqua calda

1 uovo

70 grammi di burro

Lievito

450 grammi farina

Limone

100 grammi zucchero

Marmellata

Preparazione

In una ciotola di acqua calda sciogliere il lievito e un po’ di zucchero dunque lasciare ad infusione qualche minuto. Nel frattempo mischiare in un altro recipiente ricotta, burro morbido, zucchero e scorza grattugiata di limone, facendo amalgamare bene tutti gli ingredienti. In una ciotola piena di farina aggiungere quell’acqua calda e mischiare il tutto poi aggiungere il composto alla ricotta e amalgamare. Creare un panetto e fare riposare un’ora minimo.

Quando l’impasto sarà pronto stenderlo bene in modo uniforme e tagliare tutti triangoli. Mettere al centro dei triangoli la marmellata e arrotolare su loro stessi. Lasciare lievitare per altri cinquanta minuti. A questo punto mettere in una teglia foderata e lasciare cuocere a 170 grafi per una ventina di minuti. Spolverata di zucchero a velo e tutto è pronto per la colazione.

