Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 aprile 2020: l’Ariete è coraggioso, il Toro ha a che fare con ritardi

Venerdì 17 aprile 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Fase di forza. Chi si espone può ottenere consensi, per cui meglio non stare fermi ma darsi da fare. Mercurio e Sole sono nel tuo spazio: questo significa che hai coraggio;

Toro. Pazienta ancora un po’. Saturno è dissonante e sei sei nato tra fine aprile e inizi maggio i ritardi si fanno più visibili. Tu sei molto tranquillo, ma se le persone tirano la corda alla fine sbotti. Ecco, mi auguro che questo non accada in questi giorni;

Gemelli. Stai cercando l’amore? Puoi darti da fare e sfruttare le potenzialità dei social. Da fine giugno avrai maggiore forza e libertà. I nati del segno che l’anno scorso hanno vissuto una crisi lavorativa o personale ora iniziano a risollevarsi. Entro la fine di giugno si può risolvere una situazione legata a un accordo;

Cancro. Lunedì e martedì sono state giornate pesanti, ma spero che oggi vada meglio. A volte sei un po’ provocatorio con le persone e magari non te ne rendi conto, quindi cerca di stare attento alle parole. Spesso agisci così per capire come la pensa chi ti sta attorno, ma non tutti ti capiscono. Attenzione ai rapporti con Bilancia e Ariete: ci vuole pazienza.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Oggi ti senti sotto pressione. Prova a mantenere la calma e a evitare tensioni perché potresti dire cose che non pensi. Se c’è da fare qualcosa o di aiutare qualcuno tu agisci e dopo ti fermi a riflettere, non il contrario. C’è anche ci dà ma sente di ricevere poco in cambio. Non temere perché alla fine tutto torna indietro;

Vergine. Riesci ad andare avanti con forza. Qualcuno ha dovuto superare un allontanamento o un dispiacere. Cerca di lasciarti influenzare meno dall’amore o dalla famiglia: il lavoro, ora, ha bisogno della tua attenzione;

Bilancia. L’inizio di settimana è stato confuso, ma questo weekend può portare delle emozioni che vanno gestite con attenzione. Venere, Marte e Saturno parlano di attenzione da riservare alla famiglia. Cosa significa? Che chi ha una storia precaria vuole rafforzarla, chi ne ha una che non funzione vuole dire basta. Nel lavoro si recupera da maggio;

Scorpione. Devi essere cauto perché probabilmente qualcuno ti ha fatto arrabbiare. Hai vissuto giornate di grande tensione e tu sei un tipo che i problemi non se li lascia scivolare addosso. Tu agisci, anche a costo di rimuginare troppo su un fatto. Il consiglio: cerca di essere un po’ più superficiale, per vivere un po’ meglio.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Molte tensioni e lontananze in amore. I prossimi due fine settimana saranno un po’ perplessi e vi raccomandano di essere cauti;

Capricorno. Vivi tensioni nei rapporti con la famiglia, con i parenti. Giove ti sprona a muoverti. Qualche conferma in più potrà arrivare per le persone con un lavoro da dipendente;

Acquario. Tu sembri freddo in amore, però questo succede quando hai a che fare con una persona troppo appiccicosa. Fare progetti per il futuro, magari per un viaggio, può essere difficile in questo momento, ma sicuramente le cose andranno meglio in estate. Quindi, cerca di programmare qualcosa. Venere ti porta fortuna negli incontri. C’è anche Marte, che ti rende elettrico e un po’ polemico;

Pesci. Difficile capire che cosa accade nel tuo cuore perché le tue emozioni cambiano di giorno in giorno. Entro la fine di giugno si giocherà il destino di una storia. Chi ha una amore importante potrebbe notare una lontananza in questi giorni.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!