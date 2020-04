Stasera in TV | Cosa c’è oggi, venerdì 17 aprile 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di venerdì 17 aprile 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, lunedì 17 aprile 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “Belle&Sebastien”: un uomo sostiene di essere il proprietario di Belle, ma Sebastien farà di tutto per non separarsi dalla sua fedele amica. A seguire, una nuova puntata di “TV7”.

Su Rai 2 vanno in onda le serie tv “N.C.I.S” e “The Rookie”.

Su Rai 3 va in onda il film “Nome di donna”: Nina si trasferisce da Milano in un piccolo paese della Lombardia, dove trova lavoro in una residenza per anziani facoltosi. Un mondo elegante, quasi fiabesco che cela, però, un segreto scomodo e torbido. Quando Nina lo scoprirà, sarà costretta a misurarsi con le sue colleghe, italiane e straniere, per affrontare il dirigente della struttura, Marco Maria Torri, in un’appassionata battaglia per far valere i suoi diritti e la sua dignità. In seconda serata, la fiction “I topi”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata di “Quarto Grado”, seguita dalla serie tv “Il Commissario Schumann”.

Su Canale 5 va in onda il film “Puoi baciare lo sposo”: Antonio chiede a Paolo, con cui vive a Berlino, di sposarlo, ma arriva il momento di affrontare le due famiglie. Decidono, quindi, di partire insieme per l’Italia, destinazione Civita di Bagnoregio, dove vivono i genitori di Antonio: la madre Anna e il padre Roberto, sindaco progressista del paese che ha fatto dell’accoglienza e dell’integrazione i punti di forza della sua politica. Ai due innamorati si uniscono, per un viaggio pieno di rivelazioni e sorprese, la loro bizzarra amica Benedetta e il nuovo coinquilino Donato. Anna accetta subito l’intenzione del figlio di unirsi civilmente a Paolo, a patto che vengano rispettate tutte le tradizioni e alcune condizioni: alle nozze dovrà partecipare la futura suocera, bisognerà invitare tutto il paese, dell’organizzazione se ne dovrà occupare Enzo Miccio, wedding planner per eccellenza, e i ragazzi dovranno essere uniti in matrimonio dal marito, con tanto di fascia tricolore. Come reagirà alla notizia Camilla, ex fidanzata di Antonio? La madre di Paolo, Vincenza, parteciperà alle nozze? Ma, soprattutto, Roberto sosterrà la scelta di suo figlio? Subito dopo, il film “Baciami ancora”.

Su Italia 1 va in onda il film “New Moon”: uno sfortunato evento, accorso durante la festa per il diciottesimo compleanno di Bella, porterà Edward ed i suoi familiari ad andare via da Forks, per proteggere la ragazza. A seguito di ciò, Bella, addolorata per la separazione dal suo amato, cadrà in una forte depressione da cui uscirà parzialmente, grazie all’amicizia con Jacob Black, un ragazzo apparentemente normale che, in realtà, ha in sé il gene del licantropo. Una serie di premonizioni equivocate riporteranno Edward e Bella in contatto, ma nuove insidie e l’ira dei Volturi metteranno ancora una volta a dura prova l’amore tra i due ragazzi. A seguire, il film “Warm Bodies”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Propaganda Live”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 va in onda il “Best of Italia’s Got Talent”.

Stasera in TV, la programmazione di venerdì 17 aprile 2020

Rai 1

21:20 Belle&Sebastien (film)

23:30 TV7

Rai 2

21:20 N.C.I.S

23:30 The Rookie

Rai 3

21:20 Nome di donna (film)

23:30 I topi

Rete 4

21:20 Quarto Grado

00:30 Il Commissario Schumann

Canale 5

21:20 Puoi baciare lo sposo (film)

23:30 Baciami ancora (film)

Italia 1

21:20 New Moon (film)

23:30 Warm Bodies (film)

La 7

21:20 Propaganda Live

00:30 Tg La7

Maria Rita Gagliardi

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!