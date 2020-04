Alessandra morta a 37 anni per coronavirus: il toccante regalo dei medici a mamma e fratello

Un regalo che non dimenticheranno: i medici lo hanno fatto alla mamma e al fratello di Alessandra, 37enne deceduta per coronavirus all’ospedale di Bergamo

Medici e infermieri non l’hanno lasciata sola un secondo, facendo tutto il possibile per aiutarla a debellare la malattia. Ma purtroppo non ce l’ha fatta, sconfitta dal coronavirus: è morta a 37 anni Alessandra Maria Averara, contagiata dal Covid-19 e ad oggi una delle più giovani vittime dell’epidemia nel comune di Brembate Sopra, dove viveva. L’intero paese è in lutto per la sua morte, una tragedia che ha sconvolto i suoi tanti amici e la famiglia, stretti in un simbolico abbraccio collettivo per piangere la morte di una persona solare e amata da tutti. Alessandra soffriva di Lupus, malattia cronica autoimmune: il 10 marzo era stata immediatamente intubata, dopo essere giunta al Pronto Soccorso con i sintomi più gravi dell’infezione da coronavirus, tra i quali insufficienza respiratoria. Pur ventilata costantemente le condizioni della 37enne sono progressivamente peggiorate e ad un mese dal ricovero i medici le hanno definite ‘disperate’. Dopo la sua morte, avvenuta nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, i medici hanno però deciso di fare per lei qualcosa di unico.

I familiari hanno potuto dirle addio

Un vero e proprio regalo alla mamma e al fratello di Alessandra, ai quali hanno concesso di salutarla per l’ultima volta. Questo infatti non avviene con la quasi totalità delle vittime di coronavirus, a causa dell’alto rischio di contagio: ma, con le dovute precauzioni, mamma e fratello della giovane, sola nelle sue ultime ore di vita, hanno potuto dirle addio, come da loro stessi raccontato al Corriere della Sera e a L’Eco di Bergamo. La mamma ha sottolineato: “Ho avuto la grazia di poterle stringere la mano, parlarle, darle una carezza e l’ultimo saluto” subito dopo il decesso, avvenuto il 17 aprile. “Non aggiorno l’elenco defunti se non tra qualche giorno, ma vi chiedo di pregare per Averara Maria Alessandra, 37 anni, di Brembate di Sopra. Il Signore la accolga nel suo abbraccio e dia tanta forza ai suoi cari. Che Alessandra vegli su tutti i nostri giovani dal cielo”, ha scritto sul suo profilo Facebook il parroco di Brembate di Sopra Don Giacomo Ubbiali.

