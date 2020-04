Passione ai tempi del lockdown: coppia barese beccata in pieno centro durante una fellatio – VIDEO

La coppia, incurante delle persone sui balconi, si è fatta travolgere dalla passione in pieno centro a Bari

Il lockdown totale sta mettendo a dura prova moltissime coppie, costrette a rimanere forzatamente a distanza. C’è chi però, incurante dei decreti e del buon senso, ha deciso di sfidare doppiamente la legge. Succede a Bari, dove una coppia è stata immortalata intenta a praticare atti sessuali in pubblico in pieno centro, per giunta di giorno.

L’amore ai tempi del coronavirus

L’ultima frontiera del sesso ai tempi del coronavirus? Sesso orale in pubblico, ma con la mascherina abbassata. Nel video si vede la coppia guardarsi intorno con l’intento di controllare se ci fosse qualcuno. Una volta appurato che la strada fosse deserta, la donna si è abbassata la mascherina per praticare del sesso orale al compagno, ma i due focosi amanti avevano dimenticato un piccolo particolare: le persone bloccate a casa in quarantena, che dai terrazzi hanno beccato la scena.

La coppia barese, però, non è stata l’unica ad essere colta in flagrante a praticare atti sessuali durante il coronavirus: a Rimini, ad esempio, un ragazzo e due ragazze sono stati trovati dalla polizia intenti a filmarsi mentre praticavano un ménage à trois. Un episodio simile è successo anche in Sicilia, a Favara, dove una coppia è stata beccata a fare sesso in un parco pubblico. Numerose anche le segnalazioni di persone beccate a violare la quarantena per recarsi a casa di fidanzate, amanti o anche di prostitute.

