Guasto a bordo, aereo atterra in autostrada: “Una scena vista solo nei film”

Automobilisti increduli a Quebec City: un piccolo aereo è atterrato sull’autostrada in mezzo a decine di automobili. Un testimone ha filmato l’intera scena

Hanno assistito ad una scena che con molta probabilità non rivedranno mai più nella loro vita gli automobilisti che si trovavano sull’autostrada 40 a Quebec City, in Canada. Improvvisamente infatti un aereo è letteralmente atterrato in autostrada, il tutto davanti agli occhi increduli e stupiti di decine di persone che si trovavano a bordo delle rispettive auto e che di punto in bianco si sono ritrovati in una sorta di pista d’atterraggio improvvisata. Il pilota del velivolo del resto non aveva altra scelta: ha dovuto effettuare un atterraggio d’urgenza dopo aver riscontrato un grave problema meccanico.

Il video dell’atterraggio in autostrada è diventato virale

Ma prima di effettuare la manovra ha allertato la torre di controllo che lo ha messo in contatto con i vigili del fuoco, ai quali ha chiesto il permesso di atterrare in autostrada; permesso che gli è stato accordato. A quel punto si è posizionato al di sopra del tratto stradale iniziando la discesa cercando di atterrare alla maggior distanza possibile dalle automobili, alcune delle quali si sono logicamente scansate. “Sono rimasto piuttosto sorpreso, una scena del genere l’avevo vista solo nei film”, ha dichiarato un uomo che ha catturato l’istante della discesa dell’aereo in un video divenuto virale in poche ore. Fortunatamente nè il pilota nè gli automobilisti hanno riportato ferite ma le autorità hanno dovuto fermare il traffico per alcune decine di minuti mentre le squadre di emergenza trasportavano il velivolo fuori dall’autostrada.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!