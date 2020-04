Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 aprile 2020: i Gemelli si dedicano all’amore, il Cancro deve dire addio ai pesi

Sabato 18 aprile 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Oggi va meglio, grazie a una Luna in buono aspetto, e recuperi rispetto a un inizio di settimana non proprio esaltante. Non sono state delle festività facili, soprattutto per te che ami la libertà. Vorresti essere libero di fare, programmare e agire. Vedrai che da maggio ci sarà un bel recupero;

Toro. Ti senti stanco e agitato per via di quello che ti è successo nelle ultime 48 ore. La tua situazione economica ti crea qualche perplessità: in questo periodo avevi in mente progetti che saranno ritardati, causa Saturno opposto. Devi discutere con qualcuno? Rimanda a domenica;

Gemelli. Hai Luna, Marte e Venere in ottimo aspetto e quindi il momento è ottimo per comprendere che nella vita il lavoro non è tutto. Recupera se nel passato hai vissuto delle lontananze;

Cancro. Devi far viaggiare i tuoi pensieri fino a cercare di ritrovare uno status di serenità. Le cose che hai iniziato negli ultimi due anni ti sono costate fatica, ma ora la situazione sta per cambiare perché sentirai sempre meno fatica man mano che ci avvicineremo alla fine dell’anno. Si fa sentire il fatto che da dicembre Saturno ti libererà da molti pesi, e liberarsi di qualcosa a volte significa rinunciare a qualcosa che fa stare male.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Da mercoledì ti senti nervoso. Ci sono delle persone che ti danno contro o che credono di poterti dare ordini? Beh, questo ti fa arrabbiare. Tu ascolti il parere degli altri ma sei comunque convinto delle tue idee. Non rimpiangi mai il tuo passato, pur avendo sbagliato: pensi che gli errori ti aiutino a costruire al meglio il tuo futuro;

Vergine. Alterni momenti di tranquillità a momenti di agitazione. Voglio ricordare che il tuo segno, insieme a quello del Capricorno, è uno dei più forti dell’anno. La dura situazione che stiamo vivendo non incide sulle previsioni generali. Anche chi è stato messo alla prova potrà recuperare. Domenica dedicati al relax;

Bilancia. Per te è più facile, in questi giorni, parlare di amore piuttosto che di lavoro o soldi. Velocissimo transito di Mercurio che da qualche giorno ti crea qualche grana, ma non temere perché la sua opposizione si farà sentire fino a giorno 27. Qualcuno potrebbe aver vissuto un cambiamento sul lavoro previsto già dall’inizio dell’anno. I cambiamenti che stai vivendo,un po’ per le situazioni esterne e un po’ per scelte tue, incidono sull’amore. Non temere: Venere ti è amica;

Scorpione. Cerca di puntare tutto sulla giornata di domenica perché la Luna tornerà a tuo favore. Marte e Saturno sono dissonanti e fanno emergere problemi casalinghi o problemi legati a cambiamenti/trasferimenti. Spesso sono le avversità che ci aiutano a capire e a valorizzare le cose che avevamo e che non apprezzavamo abbastanza. Lo Scorpione si trova proprio in questa condizione: sta rivalutando delle emozioni che aveva messo un po’ da parte.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il momento è giusto per dire quello che pensi, purché questo non scateni delle polemiche fastidiose per le persone che ti stanno attorno. In amore c’è sempre una confusione che porta a noia, disgregazione e ambiguità;

Capricorno. Oggi e domani 48 ore utili per te. Attento solo a non azzardare. Tu sei un tipo che non agisce senza prima aver pensato bene a quello che bisogna fare. Essere impulsivo non è nella tua natura, ed esserlo in questo momento potrebbe portare a commettere un errore serio. Tu odi le situazioni torbide e i sotterfugi. Presto arriveranno conferme per l’estate;

Acquario. Devi ascoltare te stesso per capire quali siano le scelte migliori da fare per il futuro. Queste stelle portano una grande forza nei sentimenti. Pensi che dovresti allontanarti da una vita materiale che non senti più tua. Il problema è che poi bisogna sempre scontrarsi con la realtà quotidiana, che ti parla di qualche problema economico;

Pesci. Sei ancora turbato dal punto di vista sentimentale. Provi disagio e incertezza. I motivi possono essere diversi: c’è chi in questa quarantena sta cercando di riabituarsi a una vicinanza stretta col partner, c’è chi vive due storie, chi ha tradito o è stato tradito. Giove aiuta a recuperare nelle questioni pratiche già alla fine di aprile.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele:

Maria Mento

