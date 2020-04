Stasera in TV | Cosa c’è oggi, sabato 18 aprile 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di sabato 18 aprile 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, sabato 18 aprile 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone il “Best of Danza con me”, one man show di Roberto Bolle. A seguire, “Techetechetè-Volti di donna”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “Petriolo-Antivirus”. In seconda serata, “Tg2 Dossier”.

Su Rai 3 va in onda il programma di attualità “Aspettando le parole”. Subito dopo, la fiction “I topi”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il programma “Stasera Italia Weekend”. A seguire, il film “Palmetto-Un torbido inganno”.

Su Canale 5 va in onda, in replica, una puntata di “Ciao Darwin 8-Terre desolate”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film d’animazione “Ozzy cucciolo coraggioso”: un simpatico beagle cerca di fuggire da Blue Creek, un pauroso carcere pubblicizzato come una lussuosa spa per cani. In seconda serata, il film “E’ arrivato il broncio”.

Su La 7 va in onda il film “Cara, insopportabile Tess”: Tess Carlisle, ex First Lady, è considerata una specie di monumento nazionale. Come tale, lei stessa si atteggia, nascondendo, però, dietro la facciata ufficiale, un carattere bisbetico, ostinato, esigente e autoritario. Ne fanno le spese le persone che la accudiscono, in particolare Doug Chesnic, l’agente dei servizi segreti incaricato della sua sicurezza. Doug, da parte sua, addestrato a compiti ben più avventurosi, già si sente a disagio nella parte di angelo custode. Subito dopo, il film “Lo scapolo d’oro”.

Per quanto riguarda gli altri canali dei digitale terrestre, va in onda il film “Agente 007 – La spia che mi amava”: James Bond ha recuperato, al Cairo, un importante microfilm, battendo sul tempo la spia sovietica Anya Armasova. Arriva la notizia della scomparsa di due sottomarini nucleari; Inghilterra e Urss lavorano insieme, visto che uno dei due sommergibili è sovietico. E così, 007 si trova a lavorare proprio con Anya. Insieme scoprono che dietro la scomparsa c’è un armatore scandinavo, Stromberg; il suo obiettivo è di garantire all’umanità un futuro postnucleare sotto la superficie dei mari. Stromberg si è costruito una base sottomarina e vuole distruggere New York e Mosca.

