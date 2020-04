Totti, show su Instagram con Vieri: “Io e Ilary stavamo per separarci” – VIDEO

Lo show di Francesco Totti e Vieri su Instagram diverte i fan, l’ex calciatore della Roma racconta che lui e Ilary stavano per separarsi

Francesco Totti ha intrattenuto i suoi tantissimi fan ieri sera con un piccolo show su Instagram durante una diretta con Christian Vieri.

L’ex calciatore con ironia ha detto che stava quasi per separarsi con Ilary Blasi perché non voleva accogliere un gatto in casa. In merito a ciò ha raccontato: “L’ammazzerei mia moglie, ha comprato un gatto senza peli. L’ha chiamata Donna Paola”.

La moglie desiderava tanto prendere un gatto e anche se lui non lo voleva l’ha portato in casa lo stesso, per questo motivo non si sono rivolti la parole per due giorni.

Totti ha svelato che ha cambiato presto idea, parlando con Vieri e i fan ha infatti ammesso di essersi innamorato subito di Donna Pamela!

Sara Fonte

