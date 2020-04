Anticipazioni Che tempo che fa, gli ospiti di questa sera, 19 aprile 2020

Gli ospiti della puntata di questa sera, 19 aprile 2020, di “Che tempo che fa”.

Questa sera, in prima serata su Raidue, andrà in onda una nuova puntata di “Che tempo che fa”. Come ogni domenica, da qualche settimana a questa parte, il padrone di casa Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, darà ampio spazio all’emergenza COVID-19.

Per affrontare e analizzare la situazione dell’emergenza sanitaria, l’ipotesi Fase 2, la prima linea negli ospedali, la questione RSA, la gestione nelle città e la questione rientro la lavoro e a scuola, presenzieranno al programma: il virologo Roberto Burioni, Stefano Patuanelli, Ministro dello Sviluppo economico, Carlo Bonomi, il nuovo presidente di Confindustria, Giulio Gallera, Assessore al Welfare della Regione Lombardia, la più colpita in assoluto dal Coronavirus, il membro del Comitato esecutivo dell’OMS e consulente scientifico del Ministro della Salute, Walter Ricciardi.

Gli ospiti di Che tempo che fa

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, affronterà la tematica calcio e l’eventuale ripresa del campionato. Saranno, poi, collegati la biologa, docente universitaria e senatrice a vita Elena Cattaneo, co-fondatrice e direttrice di UniStem; Alfonso Fuggetta, docente universitario e membro della task force scelta dalla ministra per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione per valutare soluzioni che siano basate sull’utilizzo dei dati nella gestione dell’emergenza; l’immunologo dell’Edward Jenner Institute di Oxford, ente in prima linea nella ricerca di un vaccino, Giacomo Gorini.

Per quanto riguarda la parte dedicata allo spettacolo, si passa ai collegamenti con Roberto Saviano da New York; Zucchero “Sugar” Fornaciari che regalerà una sua esibizione live; l’attore e comico Fabio De Luigi, che ha prestato il suo volto, insieme a tanti altri, alla campagna social #iorestoacasa e il climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli.

Ospiti fissi del programma sono, invece: Gigi Marzullo, Mago Forest, Nino Frassica e Raul Cremona.

Appuntamento a questa sera, alle 21:00 su Raidue, con “Che tempo che fa”.

Maria Rita Gagliardi

