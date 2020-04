La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 20/04/2020 al 26/04/2020

Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. È la rubrica dell’oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida con le stelline dei segni più fortunati.

Due stelle per l’Acquario

Acquario. Settimana buona per i sentimenti, grazie a Marte, Venere e Saturno che sono in buono aspetto. Questa situazione astrale va sfruttata al meglio, senza tergiversare. Chi ti sta vicino si dovrà adeguare alle tue prospettive e ai tuoi cambiamenti, che saranno diversi man mano che si avvicinerà la fine dell’anno. Dovrai comunque mantenere la calma, soprattutto dal 22 aprile in poi, perché si tratta di 7 giorni impegnativi. Dal punto di vista professionale, è ormai da tempo che un incarico ti sta stretto e vorresti andare altrove. Non essere frettoloso perché dovrai gestire con calma questioni che riguardano contratti e denaro. Perplessità tra giovedì e venerdì.

Tre stelle per Ariete, Vergine, Sagittario e Pesci

Ariete. La settimana in arrivo sarà rallentata e dovrai agire con molta cautela. Sei insoddisfatto sul lavoro ma non è colpa tua (o almeno, non del tutto): c’è un blocco che ti frena già dal 2019. Dovrai risolvere dei dubbi, ma la scelta di successo sarà portare avanti idee e progetti nuovi. Mercurio è in transito ed è in buono aspetto a Marte e Venere. Questo significa che in amore forse ci sono delle relazioni che sono nate per gioco e che si sono trascinate troppo, rendendoti insoddisfatto. Agisci con cautela;

Vergine. Si parte subito bene dal punto di vista emozionale. Hai molti pianeti validi e sei libero di amare. Non guardare indietro se è finita una storia: vai solo avanti. Si rallenta un po’ nel fine settimana, ma venerdì potrai gestire meglio la risoluzione di una storia complicata. Sul lavoro hai tantissima energia da sfruttare. Potrai concludere buoni affari;

Sagittario. Devi riflettere bene sulla tua situazione lavorativa, anche perché negli ultimi mesi non sono entrati i soldi che avresti sperato o ne hai dovuti spendere parecchi. Insoddisfazione anche nei sentimenti. Venere opposta favorisce questo stato di cose. Stai davvero con la persona che vorresti? Ecco, questo è uno dei punti che dovresti cercare di chiarire. La crisi potrebbe essere stata causata dalla troppa vicinanza dovuta alle restrizioni che stiamo vivendo. Piccole complicazioni nel weekend;

Pesci. La tua situazione amorosa è ancora pesante e non è escluso che molti nati del segno abbiano vissuto una crisi di coppia nelle ultime settimane. Si potrebbe aver anche desiderato di tradire. Vorresti ricominciare, ma non sai da dove partire. E allora la novità è che presto arriverà una fase di rinnovamento. Buone idee sul lavoro, ma non tutti sono d’accordo con te: c’è chi vuole mettere un freno alle tue iniziative. Occhio al weekend, che porta polemiche, e alle spese eccessive che potrebbe portare.

Quattro stelle per Cancro, Leone e Scorpione

Cancro. Le giornate migliori, della settimana che sta per entrare, saranno quelle centrali: giovedì, in tuo aiuto, arriverà anche un novilunio. Hai la possibilità di ripartire sul lavoro e ti si presenta una scelta, perché dovrai capire con chi andare avanti nel tuo cammino. Il consiglio è quello di agire con calma. Mi piace il tuo cielo per l’amore. Si può ripartire anche con le emozioni. Non ti sei lasciato abbattere dalle ultime circostanze non proprio positive che ti sono capitate e ora potresti cogliere al volo un’occasione. Puoi vivere al meglio l’amore: devi solo entrare nella giusta ottica;

Leone. Stelle appassionate dal punto di vista amoroso. Le ultime giornate del mese di aprile saranno ideali per far nascere (o rinascere) una passione. Un disagio emotivo che ti trascini da marzo adesso va risolto. Occhio soltanto nella giornata del 23 aprile. Puoi ripartire sul lavoro, purché tu decida di non firmare contratti o accordi nelle giornate di giovedì e venerdì. A metà settimana potrebbero nascere problemi sollevati da una disputa: fai attenzione. Non ti manca la diplomazia e questo ti condurrà alla vittoria;

Scorpione. Settimana che ti porta una buona energia, con un lieve calo verso la metà. Arrivano delle occasioni che ti consentono di fare qualcosa in più, ma delle arrabbiature potrebbero coglierti nelle giornate di giovedì e venerdì: il consiglio è quello di non muoverti e di lasciare passare queste 48 ore. In amore abbiamo un Sole in opposizione che non ti causa grossi problemi. Entro agosto puoi riscoprire il desiderio e innamorarti: questo vale anche per chi, dopo una delusione, non lo credeva più possibile. Fine settimana coinvolgente.

Cinque stelle per Toro, Gemelli, Bilancia e Capricorno

Toro. Il 23 e il 24 aprile Sole e Luna saranno nel segno. Cerca di evitate discussioni in famiglia e sfrutta, piuttosto, questa situazione astrale che ti aiuta a riportare al massimo la tua vita sentimentale. Abbandona il passato e se sei single apriti alle nuove conoscenze. Se vivi in coppia rafforza la tua storia. Sul lavoro dimostrerai di avere tanta voglia di fare. Soddisfazioni in più per chi lavorerà anche nel weekend. Arrivano buoni consigli;

Gemelli. Molto interessanti le giornate del prossimo fine settimana. Saturno è in buono aspetto insieme a Marte e devi cercare di sfruttare questa situazione dal punto di vista lavorativo. Potrai concludere un accordo entro giugno. Venere nel segno ti regala un lungo periodo da sfruttare a tuo vantaggio. Vai avanti se hai una storia, cerca un amore se non ce l’hai. Cerca di spendere oculatamente il tuo denaro;

Bilancia. La settimana n arrivo porterà buone intuizioni nel fine settimane. Venere ti è favorevole ma sei tu che devi trovare il coraggio di lanciarti in nuove emozioni. Alcuni nati nel segno potrebbero dire un sì e iniziare una nuova vita, in una nuova casa. Il consiglio: preferisci i rapporti più intriganti. Marte, Saturno e Venere ti strizzano l’occhiolino sotto il profilo lavorativo. Agisci e sfrutta al meglio questa situazione. Delle soluzioni per te devono già essere arrivate;

Capricorno. Settimana buona, che ti invita tuttavia a non strafare nella giornata di lunedì. Cambiamento è la parola chiave che domina la tua situazione professionale. Devi cercare di adattarti. Molti nati del segno potranno cambiare società. Le giornate attorno al 23 aprile saranno importanti dal punto di vista emozionale. Certo, ci sono delle revisioni di coppia da affrontare, ma sei tu che decidi. Occhio ai legami con Leone e Scorpione. Le giornate di metà settimana le migliori, per te.

Maria Mento

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!