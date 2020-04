Il Professore di immunologia Ian Frazer mette in guardia sulle enormi difficoltà nello sviluppo di un vaccino, ma non esclude che il virus potrebbe svanire naturalmente

Una delle principali questioni inerenti il coronavirus ruota attorno alla possibilità dello sviluppo di un vaccino, rispetto alla quale la comunità scientifica si trova abbastanza divisa. Fra i parerei più pessimisti emerge quello del professor Ian Frazer, co creatore del vaccino contro l’infezione da HPV, che ritiene maggiore la possibilità che il virus diminuisca naturalmente rispetto a quella che possa essere creato un vaccino per fronteggiarlo.

Scarse possibilità di immunizzarsi e di creare un vaccino

Il Professore austrialiano, in un’intervista rilasciata a news.com.au, ha affrontato anche la questione dell’immunizzazione contro il virus: “Cercare di immunizzare il coronavirus è stato come cercare di immunizzare il raffreddore comune, difficile o impossibile”. Sono attualmente 100 i team nel mondo che stanno testando i vaccini, ma Frazer ha sottolineato a riguardo che non esista ancora un modello su come attaccare il covid-19. “Questo virus non uccide le cellule, le rende malate. Al momento non sappiamo come far funzionare un vaccino contro il coronavirus. Ecco perché ci sono 100 vaccini in fase di test che utilizzano ogni approccio immaginabile” – ha ribadito l’immunologo, aggiungendo – “Non sappiamo se qualcuno di loro funzionerà”.

Il virus potrebbe scomparire naturalmente

Frazer, però, si è dimostrato positivo su un altro aspetto, quello della scomparsa naturale del virus. A sostegno della sua ipotesi porta l’esempio della Sars: a seguito del focolaio cinese nel 2003, un vaccino non si è mai sviluppato perché il virus si è spento da solo, diventando sempre meno efficace nel passare da un’ospite all’altro, cosa che è possibile che accade anche con il covid-19. “Potrebbe essere lo stesso con questo virus […] che potrebbe diventare meno efficace”.

