Stasera in TV | Cosa c’è oggi, domenica 19 aprile 2020

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, domenica 19 aprile 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, la fiction “L’allieva 2”: l’estate è finita e per Alice è il momento di tornare in Istituto. Tra i compiti che immediatamente la Wally le affida c’è quello di fare da tutor a Erika, una nuova specializzanda. Nel frattempo, nei sotterranei di un’area archeologica, vengono ritrovate delle ossa umane. Alice e Claudio, con il quale la ragazza continua a vivere un rapporto d’amore turbolento, si recano sul posto. Qui Alice fa la conoscenza del fascinoso PM Sergio Einardi. A seguire, appuntamento con “Speciale Tg1”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “Che tempo che fa”, seguita da “La Domenica Sportiva”.

Su Rai 3 va in onda il film “Birdman”: Riggan Thomson, attore famoso per aver interpretato il celebre supereroe “Birdman”, tenta di tornare sulla cresta dell’onda, mettendo in scena, a Broadway, una piece teatrale, tratta dal racconto di Raymond Carver “What We Talk About When We Talk About Love” che dovrebbe rilanciarne il successo. Nei giorni che precedono la sera della prima, deve fare i conti con un ego irriducibile e gli sforzi per salvare la sua famiglia, la carriera e se stesso. In seconda serata, lo show musicale “7 donne accanto a te”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “The Legend of Zorro”: nella California del 1850, Don Alejandro De La Vega si è sposato con Elena ed hanno un bambino di 10 anni, al quale non hanno mai rivelato l’identità segreta del padre, Zorro. Costretto il più delle volte lontano da casa per i molti impegni, l’eroe mascherato deve pure affrontare le lamentele della moglie che lo vorrebbe più vicino alla famiglia. A complicare le cose interviene il conte Armand, determinato a distruggere il progetto di annessione della California agli Stati Uniti. Subito dopo, il film “Fire with fire”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Live Non è La D’Urso”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Ti presento i miei”: infermiere di Chigago si appresta a convolare a nozze con la bella e adorabile Pam. Prima, però, deve conoscere la sua famiglia. A seguire, il film “Oggi sposi niente sesso”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Non è l’Arena”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda una nuova puntata di “Little Big Italy”.

