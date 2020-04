“Amadeus è un pazzo”, il Tweet di Fiorello fa pensare a un Amadeus bis per Sanremo 2021

Ci sono sempre più che indizi ad indicare che sarà nuovamente Amadeus a condurre la prossima edizione di Sanremo, specie alla luce del Tweet di Fiorello.

Nonostante subito dopo la fine di Sanremo 2020 Amadeus avesse escluso l’ipotesi di ripetere l’esperienza, adesso sembra aprire all’idea. A confermarlo anche quanto ha detto durante un collegamento con Mara Venier a Domenica In. Infatti Amadeus ha parlato di Sanremo 2021 non come di una prossima edizione, ma qualcosa di completamente nuovo che ha definito come “il primo Sanremo dopo il coronavirus“.

“Sono sincero – ha detto – una volta ho detto che al primo Sanremo non si dice di no, al secondo si risponde: ‘ci penso’. Ma il prossimo non sarebbe il secondo perché sarà il primo Sanremo dopo il coronavirus” ha spiegato il conduttore. A cui la passata edizione sembra “una cosa lontanissima” che ricorda come un “momento di aggregazione, un bagno di folla” cogliendo l’occasione di introdurre nel discorso Fiorello, con cui afferma di sentirsi.



La reazione di Fiorello su Twetter



E proprio la reazione di quest’ultimo fa pensare che Amadeus stia già lavorando a Sanremo 2021. Fiorello ha infatti twittato “L’ho sempre detto io: Amadeus è un pazzo. Mi ha già chiamato tre volte. Ho fatto tre voci diverse dicendo: Ha sbagliato numero” .

Ha il sapore di uno sketch questo twitter, qualcosa che ci introduce dentro lo show.

A marzo Amadeus aveva tenuto la porta aperta, dicendo che qualsiasi decisione sul condurre nuovamente il festival sarebbe stata affrettata. Ma da una diretta su Instagram di questo periodo di quarantena, sembra esserci l’idea di portare sul palco, oltre Fiorello, anche Jovanotti.

