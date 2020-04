Ballando con le stelle, Milly Carlucci in onda di martedì: news sull’edizione 2020 – VIDEO

Ballando con le stelle slitta ancora a causa dell’emergenza Coronavirus, il programma di Milly Carlucci potrebbe andare in onda di martedì in atunno

La messa in onda di Ballando con le stelle slitta ancora, a far trapelare l’indiscrezione è stato il portale Tv Blog.

Il programma condotto da Milly Carlucci era stato rinviato alla fine di marzo, la messa in onda era stata poi spostata ad aprile, sembra però che subirà un ulteriore rinvio a causa dell’emergenza Coronavirus.

Ballando con le stelle è un programma basato sulla danza, i concorrenti per ballare non potrebbero rispettare il distanziamento sociale previsto per evitare la diffusione del Coronavirus, per questo il talent non può andare in onda durante la quarantena.

Stando ai rumors il programma potrebbe andare in onda in autunno nella serata di martedì. La stessa Milly Callucci ha svelato che la trasmissione non andrà in onda fino a quando le condizioni non consentiranno una sua completa versione.

Sara Fonte

