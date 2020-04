Coronavirus, i dermatologi avvertono circa un nuovo sintomo che appare sui piedi

I dermatologi americani avvertono di prestare attenzione a quello che potrebbe essere un nuovo sintomo del Coronavirus e che potrebbe essere scambiato per altro.

In uno studio pubblicato poco tempo fa da un gruppo di dermatologi italiani si ipotizzava che il Coronavirus si potesse manifestare prima con dei rash cutanei sulla pelle. Tale ipotesi pare essere confermata da uno studio americano pubblicato sul ‘The Journal of the American Academy of Dermatology‘. In questo i ricercatori fanno presente che il Covid-19 può causare delle vesciche e delle strane macchie sulla pelle che possono essere scambiate per dengue o altre patologie.

Lo studio è partito dal caso di una donna di Los Angeles che improvvisamente ha avvertito un forte dolore alle dita dei piedi. Solo quando si è messa sotto la doccia ha notato che qualcosa non andava: “Stavo facendo la doccia e quando ho guardato verso i piedi ho pensato ‘oh mio Dio le mie dita stanno diventando blu’, sentivo come se avessi delle vesciche su di esse”.

Coronavirus, un nuovo sintomo che appare sui piedi?

La donna si è rivolta alla dermatologa Shirley Chi, la quale inizialmente non aveva idea di cosa fosse, ma successivamente ha ripensato allo studio italiano sui rash cutanei: “Inizialmente, quando ho visto i misteriosi rash cutanei, non sapevo cosa fare. Nel nord Italia è stato condotto uno studio che dimostrava come su 148 pazienti, uno su cinque aveva rash cutanei collegati al Covid-19”.

Così la dottoressa ha invitato la paziente a sottoporsi ad un test per il coronavirus e questa è risultata positiva. Dopo uno studio sui vari casi, la American Academy of Dermatology ha pubblicato una guida in cui indica diversi rash cutanei come possibile sintomo del Covid-19. Tra questi ci sono il congelamento e pomfi simili a quelli dell’orticaria.

