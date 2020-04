Coronavirus, elezioni amministrative rimandate: al voto tra metà settembre e dicembre – VIDEO

Il Consiglio dei Ministri a causa dell’emergenza Coronavirus ha rinviato le elezioni amministrative, ecco quando si voterà

Le elezioni amministrative previste per metà maggio sono state rinviate dal Consiglio dei Ministri a causa dell’emergenza Coronavirus.

Resta da decidere quando le Regioni potranno indire le elezioni. Al momento stanno valutando una finestra elettorale che va dalla metà di settembre a dicembre.

Le Regioni che dovevano rinnovare le Giunte e i Consigli regionali non potranno dunque votare a luglio.

Le elezioni amministrative erano previste per metà maggio. Alle urne sarebbero dovute andare a votare sette regioni: Toscana, Marche, Campania, Valle D’Aosta, Veneto e Puglia.

Alcuni governatori delle Regioni Veneto, Liguria e Campania chiedono che le votazioni si svolgano già a luglio. Luca Zaia, presidente del Veneto, ieri ha detto: “Se si riparte il 4 maggio non si può dire che non ci sarà nessuno in giro. Sembra che questa possa essere la proposta del governo alle Regioni, e le Regioni sono d’accordo. È intelligente anche perché l’Oms ha certificato una nuova ondata di contagio in autunno“.

Zaia ha aggiunto: “I governatori in ogni caso devono avere pieni poteri, e questi escono solo dalle urne, per gestire la sanità e fare il bilancio, e non è un caso che la sessione canonica per le elezioni sia in primavera”.

A fare eco al presidente del Veneto anche Giovanni Toti: “Sulle elezioni insieme ai governatori Zaia, De Luca e ad altri, abbiamo già indicato al ministro degli Interni la data del 12 luglio nella considerazione che se riapriamo il paese non possiamo vietare il voto”.

Sara Fonte

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!