Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 aprile 2020: il Leone deve stare attento al denaro, i Vergine vivono contrasti in amore

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. La Luna passa nel tuo segno in questo inizio settimana e ti indica che a breve arriverà la voglia di riscossa. Molti nati del segno hanno già pensato a dei progetti o magari hanno voglia di ribellarsi. Ora ti sei stancato di vivere compresso in certe situazioni: vuoi chiarezza dagli altri e sei pronto a darne;

Toro. Pensa che l’estate sarà vincente. Le indicazioni planetarie restano sempre le stesse, nonostante quello che stiamo vivendo. Sul mio libro ho scritto (e questo vale a partire da maggio): “I prossimi tre mesi non sono deludenti ma semplicemente ricchi di indecisioni, anche perché devi fare scelte importanti che riguardano il lavoro. Ora avresti davvero bisogno di una persona stabile al tuo fianco“. Una fase di calo, in questa primavera, coinvolge molti segni dello zodiaco;

Gemelli. Dovete mettere impeto nelle questioni amorose. Non tutti i nati del segno sono sereni, ma da sabato la Luna nel segno vi aiuterà. L’occasione è buona per risolvere qualche problema sorto negli ultimi mesi o risolvere un contenzioso familiare. Mettici attenzione;

Cancro. Oggi ragioni meglio. Chi ha subito un blocco potrà recuperare. Scrivevo nel mio libro che: “Chi ha ricevuto un incarico importante, forti responsabilità, chiuderà la partita oppure si renderà conto di essere associato a tipi poco affidabili, tanto che in casi eccezionali si dovrà ricorrere all’uso di un esperto (un avvocato) per sistemare la situazione“. Insomma, i progetti vecchi ti hanno stancato ma non hai nulla di nuovo all’orizzonte. Posso dire che aprile e maggio sono due mesi in crescendo.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Vuoi parlare di tutte le cose che provi. Devi fare attenzione alla tua situazione economica. “O con me o contro di me. Molti pianeti sono dalla tua, ma l’opposizione di Marte rende il tuo spirito guerriero. Transito di opposizione anche di Saturno, che porta uno scontro diretto con chi cerca di fermare la tua ascesa“, scrivevo per il mese di aprile. Ci sono lotte, conquiste e arrabbiature. Cielo bello per i sentimenti;

Vergine. Il Sole è in buono aspetto e nelle giornate di giovedì e venerdì arriverà anche la Luna ad aiutarti. Il 2020 è un anno buono, continuo a ripeterlo. Hai soluzioni a livello lavorativo e addirittura, nonostante la situazione che stiamo vivendo, molti nati del segno hanno ora responsabilità maggiori rispetto a prima. Chi è rimasto fermo potrà ripartire. L’amore è contrastato: usa prudenza con Sagittario e Gemelli;

Bilancia. Tra oggi e domani dovrai fare attenzione alle parole che dirai. La tensione colpisce anche te che in genere sei molto diplomatico. Ecco cos’avevo scritto per te: “Attenzione a non fidarti del primo arrivato. Meglio controllare bene le carte. La burocrazia potrebbe essere un ostacolo. Chi da molto tempo ha una causa in coro avrà qualche buona notizia in più, ma verso la fine dell’anno“. In questo periodo non ti fidi di alcune persone. Sei in fase di verifica;

Scorpione. Avresti bisogno di energia in più: chiedi che siano gli altri a farsi sentir con te. Le stelle portano calma piatta a livello sentimentale e qualcosa di nuovo a livello lavorativo. Inizio il mese di maggio così, nel mio libro: “Ancora non è chiaro il tuo percorso di lavoro oppure stai aspettando da tempo una notizia che non arriva. Chi ha cambiato ufficio, collaboratori, resta in attesa di un premio, di una riconferma. Avrà un autunno importante ma ora si sente messo in discussione“. Cosa significa tutto questo? Che dopo un periodo di tensioni molti Scorpione dovranno ritrovare il loro posto.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Tra oggi e domani la Luna ti aiuta. Avrai presto un riscatto. Ancora tensioni nella vita sentimentale: il tuo vero problema è legato alla noia e alla monotonia;

Capricorno. Il Sole è della tua parte e da giovedì avrai anche la Luna attiva. Sei forte, anche se molto dipende dalle basi da cui parti. Reagisci alla tensione che stiamo vivendo opponendo la tua voglia di riemergere;

Acquario. Anche tu, come la Bilancia, devi pensare molto prima di parlare perché le tue parole potrebbero rovinare qualcosa di molto importante per il futuro. Ti sei stancato di discutere con persone che non usano la testa;

Pesci. Devi fare sempre attenzione con l’amore. Le coppie che sono forti vivono bene questo periodo, a meno che non abbiano avuto problemi seri in passato. Cerca di non far iniziare i litigi, anziché cercare di risolverli a frittata già fatta.

