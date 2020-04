Stasera in TV | Cosa c’è oggi, lunedì 20 aprile 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di lunedì 20 aprile 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, lunedì 20 aprile 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, un episodio de “Il Commissario Montalbano”: Girolamo Cascio, noto costruttore edile di Vigata, viene trovato morto sul ciglio di una strada. Montalbano non crede alla tesi dell’incidente e comincia ad indagare fra i possibili nemici di Cascio. Fra questi, spicca la figura di un’altro costruttore, Rocco Pennisi, concorrente di Cascio ed appena uscito di prigione dopo una condanna a vent’anni per l’omicidio del suo socio Giacomo Alletto. Ma la soluzione del caso non sembra così scontata. A seguire, una nuova puntata di “Frontiere”.

Su Rai 2 va in onda, in replica, lo show di intrattenimento “Stasera tutto è possibile”. In seconda serata, il film “Helen Dorn-Il patto”.

Su Rai 3 tornano le inchieste di “Report”, seguite dalla rubrica “Lessico civile”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento politico di “Quarta repubblica”. Subito dopo, il film “L’altra donna del re”.

Su Canale 5 va in onda il film “Animali fantastici-I crimini di Grindelwald”: Newt Scamander e Albus Silente cercano di ostacolare il mago oscuro Gellert Grindelwald. A seguire, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Un’estate al mare”: un emigrato in cerca di riscatto sociale, un irriducibile tifoso della Fiorentina, una coppia di amanti clandestini. E ancora: un antiquario etero che si finge gay, un uomo che vorrebbe ricucire il rapporto con il figlio, una coppia fisicamente “sbilanciata”, un attore teatrale smemorato prestato al doppiaggio. In seconda serata, il film “Vita smeralda”.

Su La 7 va in onda il film “Flightplan – Mistero in volo”: in volo su un aereo diretto a New York, Kyle riporta a casa la salma del marito morto suicida. Con lei, viaggia la figlia Julia. Mentre è in volo, si addormenta e quando si sveglia la figlia non c’e’ più e con lei ogni traccia della sua salita a bordo. Subito dopo, il film “L’inferno di cristallo”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda una puntata di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti”.

Maria Rita Gagliardi

