Tortura una donna per 23 giorni, a Brisbane uomo di 34 anni rischia la condanna all’ergastolo

Nicholas John Crilley (34 anni) rischia la condanna all’ergastolo per la sadica aggressione messa in atto ai danni di una donna, rimasta nelle sue mani e vessata– sia fisicamente sia psicologicamente– per 23 giorni. Ci troviamo a Brisbane, la capitale Queensland (Australia), e i fatti risalgono al giugno del 2017.

Un tempo infinito in cui la vittima che era stata rapita da Crilley ha dovuto subire violenze di ogni genere, quali stupri quotidiani e ustioni sulla pelle. Quando il 34enne è stato arrestato e i soccorritori hanno trovato il suo corpo martoriato, le sue condizioni erano talmente gravi da lasciar pensare che fosse morta. Per fortuna non è stato così. È 9News a fare il punto della situazione su questa vicenda dai contorni altamente drammatici.

Oggi Nicholas John Crilley, uomo 34enne originario del Queensland, è stato ascoltato dalla Corte distrettuale di Brisbane. L’imputato rischia la condanna all’ergastolo per la gravità delle azioni da egli compiute nel giugno del 2017: ha sequestrato e torturato una donna per 23 giorni, prima di darsi alla fuga. Alla sua vittima, una donna il cui nome non è stato reso noto per motivi di sicurezza, sono state inferte ferite gravissime che sono state rilevate e registrate dai medici anche ai fini del processo.

Le torture si sono consumate prima all’interno di un’abitazione sita a Bulimba (sobborgo di Brisbane) e poi presso il Tower Mill Hotel di Spring Hill (altro sobborgo della stessa città). La donna, al momento del suo salvataggio, presentava fratture multiple alle ossa, ustioni sul 46% del corpo, lacerazioni sul viso (talmente gravi da essere anche state infettate dai vermi). Inoltre, si è scoperto che era stata stuprata quotidianamente, che il suo aguzzino– oltre a usare il fuoco su di lei- le versava acqua bollente sui genitali e che l’ha obbligata a mangiare le sue stesse feci.

Una sequela di violenze terrificanti a cui si deve ovviamente aggiungere la paura della vittima e il suo forte stress psicologico. Crilley, a quanto pare, trovava piacere anche nell’ordinarle di scegliere in che modo avrebbe voluto essere uccisa. I medici hanno dichiarato che la donna- se non curata- sarebbe sicuramente morta.

I membri della Corte hanno appurato che c’è stata un’escalation di violenza nelle azioni del rapitore 34enne: man mano che le condizioni fisiche della donna si facevano più gravi, lui inaspriva le sue torture. Infine, dopo 23 giorni di atroci vessazioni, l’uomo è fuggito. È stato arrestato dopo 8 giorni di ricerche durante i quali, per aiutarsi la fuga, pare che il 34enne abbia messo a segno il furto di diverse automobili.

Crilley si è dichiarato colpevole di ben 54 capi d’accusa. La donna che ha torturato ha parlato dinanzi alla Corte e ha mostrato a tutti i danni fisici permanenti riportati in quei tragici giorni di prigionia. La vittima ha dichiarato che quell’esperienza l’ha segnata per il resto della vita, non solo fisicamente ma anche spiritualmente. Oltre a essere stata sfigurata, ha dovuto superare uno stato comatoso e poi fare della riabilitazione per imparare nuovamente a camminare.

“Il mio viso non sarà mai più lo stesso. Avrò sempre il ricordo di quanto mi è accaduto ogni volta che mi guarderò allo specchio. il mio aspetto mi fa sentire indegna dell’interazione umana, mi fa sentire intorpidita e mi porta a pensare che nessuno vorrà mai essere mio amico, amante o mio datore di lavoro“, ha dichiarato la vittima.

Venerdì prossimo ci sarà la sentenza che svelerà se la Corte avrà deciso o meno per la condanna all’ergastolo.

