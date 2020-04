Cotto e Mangiato, ricetta 21 Aprile: torta salata in padella

Cosa ci avrà riservato per oggi Tessa Gelisio? La ricetta gustosa di Cotto e Mangiato è la seguente: torta salata in padella. Il tutto con l’aiuto a distanza dello chef Francesco Aliberti.

La ricetta della torta salata in padella

Gli ingredienti sono:

2 grammi di Sale

2 grammi di Bicarbonato

250 grammi di farina

40 grammi di olio

5 grammi di miele

200 ml di acqua

1 kg erbette

Crescenza q.b.

Preparazione

Sciogliere sale e bicarbonato in acqua, e mettere da parte. In una ciotola mischiare farina, olio e miele dunque aggiungere anche l’acqua e impastare. Cercare di lavorare bene finché non si ottiene un panetto, dunque coprirlo e lasciare riposare.

Nel frattempo, cuocere in padella le erbette con olio e aglio. A questo punto fare dei piccoli panini di pasta, stenderli. Mettere su metà lato verdura e un po’ di crescenza dunque chiudere a forma di mezza luna. Cuocere in padella prima da un lato poi dall’altro, finché non si dorano, con poco olio d’oliva.

