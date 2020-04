La Regina Elisabetta compie 94 anni: niente colpi di cannone né parata per il suo compleanno – VIDEO

La Regina Elisabetta oggi compie 94 anni, figli e nipoti dovranno farle gli auguri a distanza a causa dell’emergenza Coronavirus

La Regina Elisabetta II compie oggi 94 anni, a causa dell’emergenza Coronavirus non potrà festeggiare insieme alla sua famiglia.

I figli e i nipoti della sovrana dovranno farle gli auguri a distanza. Nel giorno del suo compleanno, nei giardini vicino a Buckhingham Palace non verranno sparati nemmeno i colpi di cannone come accadeva gli scorsi anni.

Sempre a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, non ci sarà nemmeno la parata del Trooping the Colour, questa si svolge ogni anno nel secondo sabato di giugno per le vie di Londra per festeggiare la Regina.

Sul profilo social ufficiali della Royal Family è stato suggerito un lavoretto da far svolgere ai bambini durante la quarantena. Si tratta di una gift box, che tutti potranno dedicare alla sovrana.

Sara Fonte