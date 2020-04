Nordcorea, Kim Jong: leader in gravi condizioni dopo un intervento – VIDEO

Il leader nordcoreano Kim Jong dopo un intervento cardiovascolare sembrerebbe essere ricoverato in condizioni critiche

Sembra che il leader nordcoreano Kim Jong sia in condizioni critiche, lo ha riferito una fonte a Cnn.

Il quotidiano Daily Nk fa sapere che Kim il 12 aprile avrebbe subito un intervento cardiovascolare, necessario a causa dell’obesità, del fumo e del superlavoro.

Stando ai rumors il leader nordcoreano sarebbe ora in convalescenza a Hyangsan. Il 15 aprile Kim non era presente al compleanno del nonno Kim Il sung, questo era sembrato strano a molti. Come sta oggi? Non ci resta che attendere nuovi dettagli per saperne di più in merito alle sue attuali condizioni di salute.

Sara Fonte

