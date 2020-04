Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 aprile 2020: i Bilancia ripartiranno a maggio, lo Scorpione è arrabbiato

Martedì 21 aprile 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. La Luna è ancora nel tuo segno, quindi continua questo momento che ti vede forte ed energico. Anche Venere e Marte sono favorevoli, e questo influisce sui sentimenti. Chi vuole fare incontri è favorito. Non tutti i problemi sono risolti e Giove dissonante ce lo ricorda: vivi una situazione di precarietà, ma qualcosa è lì lì per sbloccarsi;

Toro. Cerchi riscontri con l’ambiente che ti circonda. In questi giorni sei disponibile nei confronti di chi ti sta attorno. Vorresti pensare a qualcosa da fare con la persona che ami in vista dell’estate. Agosto sarà uno dei mesi più importanti di questo 2020. Ecco, le cose che farai da qui a quel mese sarà di successo;

Gemelli. L’amore è importante nella vita e ora te ne stai accorgendo. Chi ha investito nei sentimenti è contento di averlo fatto. Chi non vuole nuove avventure è comunque più propenso verso i nuovi rapporti, grazie anche all’influsso di questa Venere favorevole;

Cancro. Ceca di sfruttare questo periodo in cui Saturno non sarà opposto. Prima lottavi e dovevi difenderti da degli attacchi, mentre ora hai più libertà. Si lotta, se per esempio credi di essere pagato sul lavoro. Elimina i vecchi rancori e le malinconie dalla tua vita sentimentale. Chi è solo probabilmente è ancora troppo scottato da una storia passata.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Saturno è opposto e ti sta portando delle tensioni. Ti sei stancato e probabilmente devi ripartire da zero. Ma questo è l’anno delle ripartenze. Agli inizi dell’anno ti avevo indicato la strada delle prudenza: continua così;

Vergine. Continuo a dire che tu, insieme al Capricorno, sei uno dei segni più forti. Anche nei momenti più complicati della vita riesci a trovare una via d’uscita. Non si può gestire al meglio il futuro in periodi complicati come quello che stiamo vivendo, ma presto sarai chiamato a fare delle cose che avevi interrotto. Parecchie novità a maggio;

Bilancia. Ora è arrivato il momento di sfogare la tua rabbia. Mercurio è dissonante e ti dice che per le prossime due settimane non succederà nulla. A maggio le cose cambieranno e anche la vita sentimentale vivrà una bella ripartenza. Oggi stai attento alla stanchezza;

Scorpione. Sei arrabbiato perché da tempo ci sono delle cose- anche piccole- che non ti riescono bene. Marte è dissonante e indica una perdita di pazienza che in questi giorni potrebbe coglierti più facilmente.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Luna attiva che ti rende forte e tonico. Il problema, per ora, è sempre l’amore. Tu ti appassioni facilmente e parti in quarta nelle relazioni, salvo poi spegnerti, annoiarti se l’altra persona non ti tiene testa. Il punto è che adesso devi stare attento a non prendere abbagli. La cosa vale anche per il lavoro: vale la pena lasciare le cose che hai fatto per qualcosa di nuovo, di innovativo? Non fare il passo più lungo della gamba almeno fino alla fine di luglio.

Capricorno. Tu detesti vivere alla giornata perché ti piace programmare il futuro. Sai che le cose più belle della vita arrivano dopo un attento studio e un’attenta meditazione. Più soffri e più cresci. Dalla fine di giugno arriveranno molte soluzioni;

Acquario. Cerchi delle mediazioni con te stesso. Tu vorresti vivere in modo trasgressivo e ora il desiderio di cambiare vita è reso più forte dalle restrizioni che stiamo vivendo. Ricordo che tu sei governato da Urano, il pianeta dell’improvvisazione e dell’esplosione. Ecco, in certe relazioni potrebbe esplodere la rabbia;

Pesci. Devi fare attenzione alle parole che dirai. Non tutte le coppie sono in crisi, ma bisogna fare attenzione alle divergenze e alle relazioni parallele. Hai avuto a che fare con persone che sembravano dalla tua parte e invece non lo sono: questo succede specialmente se stavi iniziando una nuova relazione. Forse hai lasciato troppa libertà agli altri, ma dovresti ricordare di avere più rispetto per te stesso. Insomma, forse è anche un po’ colpa tua se certe situazioni non si sbloccano;

