Stasera in TV | Cosa c’è oggi, martedì 21 aprile 2020

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, martedì 21 aprile 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone lo show musicale “Stasera Laura-Ho creduto in un sogno”. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda il documentario “Earth – Un giorno straordinario”: la voce di Diego Abatantuono accompagna gli spettatori alla scoperta di continenti, oceani, ghiacciai: luoghi incontaminati popolati dai protagonisti delle tante storie che si intrecciano sullo schermo. Una finestra sul mondo naturale che consente a grandi e piccoli di osservare gli animali in azione, zebre, pinguini, giraffe: le loro vite scorrono parallele nell’arco di un’unica indimenticabile giornata. Una produzione che ha richiesto cinque anni di riprese. In seconda serata, una nuova puntata di “Patriae”.

Su Rai 3 torna l’approfondimento politico di “#cartabianca”, seguito dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento di attualità e politica di “Fuori dal coro”. Subito dopo, il film “L’ultima ruota del carro”.

Su Canale 5 va in onda il film “Karol-Un uomo diventato Papa”: orfano di madre da quando aveva nove anni, Karol Wojtyla nel 1939 è un ventenne studente universitario di Cracovia. Contrario all’uso della violenza, vive da vicino l’occupazione nazista della Polonia, tentando di opporsi agli invasori con la scrittura di drammi, il pellegrinaggio alla Basilica della Madonna Nera e il teatro clandestino. Gli orrori di cui è testimone lo spingono a prendere i voti, iniziando così un sacerdozio che nel segno dell’anticomunismo lo porterà ad essere eletto papa il 16 ottobre 1978. A seguire, la rubrica, dedicata al mondo della moda, “X Style”.

Su Italia 1 torna “Le Iene Show”, seguito dal cartone animato “American Dad”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “DiMartedì”. In seconda serata, il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali dei digitale terrestre, su TV8 va in onda il film “Hotel Transylvania”: Dracula è il proprietario e gestore dell’Hotel Transylvania, un resort a cinque stelle destinato ai mostri di tutto il mondo. Per il 118° compleanno della figlia Mavis, Dracula decide di organizzare una festa e invita tra gli altri gli amici Frankenstein con la moglie Eunice, la Mummia Murray, l’Uomo invisibile Griffin e una famiglia di lupi mannari composta da Wayne, Wanda e i loro figli. Mai avrebbe immaginato che a chiedere ospitalità nel suo albergo arrivasse anche Jonathan, un giovane umano che sfortunatamente si prende una cotta per Mavis.

