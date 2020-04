Amici 20, al via i casting: ecco come partecipare – VIDEO

Sono già iniziati in casting per Amici 20, ecco come è possibile partecipare e cosa serve

I casting di Amici 20 sono già iniziati, la notizia è stata resa nota dai profili social di Amici di Maria De Filippi:

Sul post pubblicato dagli account ufficiali del talent si legge: “Hey ragazzi, lo sapete che le iscrizioni ai casting di Amici sono aperte? Cosa state aspettando?”.

L’emergenza Coronavirus non ha bloccato i casting di Amici 20, gli aspiranti concorrenti potranno inviare al form di WittyTv dei video con le loro esibizioni.

Cosa serve per partecipare ai casting? In merito a ciò si legge: “Durante l’iscrizione ti verranno richiesti: codice fiscale, 2 foto (frontali, una in primo piano e una a figura intera) e un tuo video. Deve essere un video recente, rappresentativo della tua espressione artistica, dove sei ben visibile e immediatamente riconoscibile. Il video costituisce un criterio di preselezione. In bocca al lupo!”.

Sara Fonte

