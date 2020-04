Briatore ed Elisabetta Gregoraci, nessun ritorno di fiamma: lui ritrova l’amore con Dana – VIDEO

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci non sono tornati insieme, l’imprenditore sembra aver ritrovato da poco l’amore con Dana

Nessun ritorno di fiamma in corso tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, i due stanno trascorrendo la quarantena prevista per il Coronavirus insieme ma solo come amici, dopo il divorzio infatti sono rimasti in ottimi rapporti per il bene del figlio.

Stando al Settimanale Chi Briatore avrebbe da poco ritrovato l’amore con Dana, una relazione nata da poco e che lui al momento vorrebbe mantenere segreta.

Questo è ciò che si legge nel nuovo numero di Chi, in edicola da oggi: “Flavio Briatore avrebbe una nuova fiamma e si tratterebbe della bellissima e giovanissima Dana. I due si sarebbero incontrati nella hall dell’Hotel Principe di Savoia, a Milano. Il manager nega, anche perché sta trascorrendo questo periodo di quarantena nella sua Montecarlo con il figlio Nathan Falco e l’ex moglie Elisabetta Gregoraci. I due però non dormono sotto lo stesso tetto ma nelle rispettive case“.

Sara Fonte

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!