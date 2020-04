Ivana Spagna preoccupa Eleonora Daniele: “In quarantena attacchi di panico continui” – VIDEO

Ivana Spagna a Storie Italiane ha svelato che sta avendo attacchi di panico continui in quarantena, Eleonora Daniele si preoccupa per lei

Ivana Spagna è stata ospite oggi in collegamento a Storie Italiane, dove si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni che hanno preoccupato Eleonora Daniele.

La Spagna la trascorrendo da sola la quarantena prevista per il Coronavirus, alla conduttrice ha detto che non è semplice, in casa piange spesso e per dormire prende delle pastiglie.

La cantante ha aggiunto: “Ho attacchi di panico continui per via di questa situazione. Mi manca il respiro, mi prende la tachicardia, a volte mi faccio dei bei pianti perché in queste situazioni senti di più la solitudine.”

Le parole della Spagna hanno colpito molto Eleonora Daniele. La conduttrice le ha promesso che la chiamerà spesso in trasmissione per farla sentire meno sola.

Sara Fonte

