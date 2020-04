Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 aprile 2020: il Sagittario deve fare attenzione in amore, il Capricorno ha Giove a favore

Mercoledì 22 aprile 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. La Luna è sempre nel tuo segno, e hai anche Mercurio e Marte attivi. Ti senti molto carico. Non fa piacere a nessuno vivere quello che stiamo vivendo, ma dopo un momento di abbattimento iniziale l’Ariete sente la voglia di riemergere. Cerca di pensare ai progetti di maggio;

Toro. Giove e Sole sono favorevoli e ti consentono di rimanere sulla cresta dell’onda. Ci sono dei ritardi e non blocchi. “Preparati a combattere ma anche a vincere. In casi eccezionali si parla di un nuovo progetto o programma entro luglio“, scrivevo nel mio libro per il mese di maggio. Scegli con serenità ma non abbandonare il certo per l’incerto;

Gemelli. Venere è nel segno. L’amore è importante, così come la famiglia e i figli. Ci sono dei Gemelli che stanno cercando l’amore. Altri stanno cercando di trovare una soluzione ai problemi del periodo. In questi giorni Venere ti aiuta a essere visibile. Puoi sviluppare un’attività anche grazie a internet;

Cancro. Non sei ancora libero dai problemi, ma Saturno– al momento- non è più opposto. Avevo spiegato che tra primavera ed estate ci sarebbe stato un cambiamento nella tua vita. Sei stato anche male a livello fisico cerca di fare attenzione all’alimentazione. In amore né bene né male, anche se vorresti maggiori certezze.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Venere favorevole ti porta consensi nelle amicizie e nei sentimenti. Sul lavoro ci sono, invece, dei rapporti al limite. Bisogna capire se ha pesato il periodo che stiamo vivendo o se sei proprio tu che non vuoi lavorare a progetti che non ritieni più adatti a te. Un po’ di nervosismo è inevitabile;

Vergine. Ora vorresti una chiarezza in amore che è difficile da ottenere perché pensi maggiormente a come muoverti in futuro. Questo potrebbe portare delle discussioni sull’attuare o non attuare determinati progetti col partner. Giove aiuta a riconvertire la propria attività: i più capaci ce la faranno;

Bilancia. Devi rivalutare i sentimenti perché nel tuo caso è importante avere qualcuno che ti supporta. Tu rappresenti il segno della coppia. Evita discussioni in amore e imponiti se la cosa si rende necessaria. Non seguire il pensiero altrui, mettendo da parte il tuo, solo per quieto vivere;

Scorpione. Giornata attiva, ma ogni tanto nascono dei conflitti. Luna e Marte sono dissonanti e questo vuol dire che ci si arrabbia per motivi pratici. Dovresti cercare di farti scivolare le cose addosso. Il cielo sarà dalla tua parte in futuro.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Discussioni d’amore da affrontare con molta prudenza. C’è un nuovo amore? Buttati solo se davvero ha i voglia di fare qualcosa di nuovo. Non lasciare il certo per l’incerto, perché se stai con una persona ma ti intriga un’altra forse non è un vero interesse ma solo voglia di trasgressione. Piccoli conflitti. Attenzione nei rapporti con i partenti;

Capricorno. Hai tante idee e metterle in ordine ti permetterà di andare lontano. La giornata di oggi è un po’ frastornata, ma c’è comunque Giove nel segno che ti aiuta. Devi rivalutare certe situazioni. Maggio porterà ordine in tante cose. Gli imprenditori potranno superare problemi importanti. Potresti risentire di qualche problema articolare;

Acquario. Sei così tanto rivoluzionario da non capire più nemmeno tre stesso. Un giorno la pensi in un modo e il giorno dopo la pensi in un altro. Hai voglia di cambiare e dovresti pensare a una svolta. Quando si deve voltare pagina è inevitabile avere dubbi;

Pesci. Periodo critico per l’amore e per le relazioni. Alcuni nati del segno vivono due storie parallele, ma non c’è solo questo problema: c’è chi litiga in famiglia e chi vive delle lontananze che sono difficili da colmare. Sul lavoro devi capire bene cosa vuoi fare in futuro. Sei pensieroso e gli altri ti spingono a fare scelte che tu non senti di voler fare.

Maria Mento

