Stasera in TV | Cosa c’è oggi, mercoledì’ 22 aprile 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di mercoledì 22 aprile 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, mercoledì 22 aprile 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, una puntata del programma di divulgazione, condotto da Alberto Angela, “Meraviglie-La Penisola dei tesori”. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta“.

Su Rai 2 va in onda il film “Quello che veramente importa”: nel giorno del suo trentesimo compleanno, Alec viene a sapere di appartenere ad una famiglia con il dono della guarigione. E’ un dono che non è destinato a tutti, ma inizialmente lui lo rifiuta. In seconda serata, il film “Zeta-Una storia Hip Hop”.

Su Rai 3 tornano le indagini di “Chi l’ha visto?”. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il programma di approfondimento “Stasera Italia- Speciale”. A seguire, appuntamento con “Confessione reporter”.

Su Canale 5 va in onda, in replica, “Tu Si Que Vales”, seguito dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Jurassic Park III”: un avventuriero e sua moglie convincono il paleontologo Alan Grant, alla ricerca di fondi per studiare il grado di intelligenza dei velociraptor, e altri 4 compagni di viaggio a fare un tour a bordo di un aereo a Isla Sorna. L’isola, tempo addietro sede del famoso parco preistorico, si è trasformata in un ambiente perfetto per la crescita e lo sviluppo dei dinosauri. Quando i sette, vittime di un incidente, rimangono bloccati sull’isola, il dottor Grant capisce le vere intenzioni dell’avventuriero e di sua moglie. In seconda serata, va in onda il cartone animato “I Griffin”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Atlantide”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda il film “L’uomo bicentenario”: Richard Martin decide di farsi un regalo: un robot NDR-114 nuovo di zecca che sua figlia più piccola, che lo ha scambiato per un androide, ribattezza Andrew. Ma Andrew non è un androide, ma un robot acquistato per svolgere i compiti più umili: cucinare, pulire, badare ai bambini e giocare con loro. Ma un incidente, provocato dalla figlia più piccola di Richard, spinge tutta la famiglia a trattarlo come un essere umano. E dal canto suo, anche Andrew comincia a provare sentimenti quasi umani.

Maria Rita Gagliardi

